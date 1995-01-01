Турниры:
Румыния. Лига I (2024/2025), 1 тур
Румыния. Лига I (2024/2025)
|1 тур
|12 июля, пятница
|18:30
|0:1
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|17:00
|0:1
|15 тур
|4 ноября, понедельник
|19:00
|1:0
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|0:2
|13 тур
|21 октября, понедельник
|18:30
|1:0
|12 тур
|5 октября, суббота
|16:45
|2:2
|11 тур
|30 сентября, понедельник
|21:00
|3:0
|10 тур
|23 сентября, понедельник
|21:00
|1:2
|9 тур
|13 сентября, пятница
|21:00
|1:0
|8 тур
|2 сентября, понедельник
|19:00
|2:1
|7 тур
|24 августа, суббота
|19:00
|0:1
|6 тур
|16 августа, пятница
|19:00
|1:2
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|22:00
|3:0
|4 тур
|5 августа, понедельник
|19:00
|0:1
|3 тур
|26 июля, пятница
|19:00
|1:1
|2 тур
|19 июля, пятница
|22:00
|2:2