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    Аль-Вахда - состав

    Город Мекка
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Сайт alwehdaclub.sa/
    Стадион Кинг Абдул Азиз
    Тренер Гиоргос Донис
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Моанд Мунир Марокко Вра 34 0 0 0 0 0 -
    24 Дуарте Оскар Коста-Рика Никарагуа Защ 34 0 0 0 0 0 -
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 1, защитников: 1, полузащитников: 0, нападающих: 0
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