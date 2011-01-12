Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь
Результаты
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Судьи
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Суперкубок Испании
Бомбардиры
Бомбардиры Суперкубок Испании 2025-2026
Сезон:
2012
2011
2009
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Роналду К.
Реал
2
Н
Месси Л.
Барселона
3
Н
Педро
Барселона
4
Н
Ди Мария А.
Реал
5
П
Хави
Барселона
6
Н
Игуаин Г.
Реал
И
Г
Пен
Г/И
2
2
0
1
2
2
0
1
2
1
0
0.5
2
1
0
0.5
2
1
0
0.5
2
1
0
0.5
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
Главные новости
Видео
Опубликовано видео, как игроки «Реала» проигнорировали Алонсо и послушались Мбаппе
12 января
4
Видео
Комичное падение раздосадованного Гюлера после поражения в Эль Класико
12 января
2
Видео
Щесны покурил после победы в Эль Класико
12 января
2
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
12 января
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
12 января
3
Видео
Игроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
12 января
5
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
12 января
1
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
12 января
11
Фото
Фанат из России пронес флаг «Факела» на Эль Класико
11 января
1
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть в Эль Класико
11 января
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+