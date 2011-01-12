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Бомбардиры Суперкубок Испании 2025-2026

Сезон:
Позиция:
#
Игрок
Команда
1
Н
Роналду К.
2
Н
Месси Л.
3
Н
Педро
4
Н
Ди Мария А.
5
П
Хави
6
Н
Игуаин Г.
И
Г
Пен
Г/И
2
2
0
1
2
2
0
1
2
1
0
0.5
2
1
0
0.5
2
1
0
0.5
2
1
0
0.5
И - игры, Г - голы, Пен - голы с пенальти, Г/И - среднее количество голов за игру
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