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Бельгия – Египет: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

14 июня 2026 9:08
Бельгия - Египет
15 июн. 2026, понедельник 22:00 | Чемпионат мира, группа G, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
победа Бельгии
Сделать ставку

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бельгии и Египта пройдет 15 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Бельгийцы подходят к турниру в феноменальной форме: команда не проигрывает 13 матчей подряд и забивает в семи последних встречах. Египтяне же рассчитывают на свою оборону, пропуская всего 0,4 гола за игру в последних пяти матчах, но сможет ли их защита сдержать мощнейшую атаку европейского гранда?

Кто победит в матче

Сборная Бельгии демонстрирует пугающую результативность: 20 голов в пяти последних матчах (в среднем 4,00 за игру) при всего трех пропущенных (0,60). Команда разгромила Тунис (5:0), обыграла Хорватию (2:0) и США (5:2), а также сыграла вничью с Мексикой (1:1). Бельгия забивает в семи матчах подряд, а ее атакующая линия способна взломать любую оборону. При этом оборона «красных дьяволов» также надежна – они пропускают редко, что делает их одними из главных фаворитов турнира.

Египет подходит к игре с совершенно иной статистикой: шесть голов в пяти матчах (1,20 в среднем) и два пропущенных (0,40). Африканцы обыграли Россию (1:0), разгромили Саудовскую Аравию (4:0), но уступили Бразилии (1:2) и сыграли вничью с Испанией (0:0). Оборона египтян действительно крепка – они пропускают менее гола за игру, однако атака выглядит бледно на фоне бельгийской. В последних пяти встречах Египет забил всего шесть мячей, причем четыре из них – в ворота Саудовской Аравии, а в играх с сильными соперниками (Бразилия, Испания) отличился лишь раз.

Итоговый вывод: Бельгия обладает не только лучшей атакой на турнире (20 голов в 5 матчах), но и солидной обороной, а 13-матчевая беспроигрышная серия говорит о стабильности. Египет сможет какое-то время сдерживать натиск, но его собственные атакующие ресурсы слишком ограничены, чтобы всерьез угрожать воротам бельгийцев. Наш прогноз – уверенная победа Бельгии.

Форма и история личных встреч

Бельгия не проигрывает 13 матчей подряд и забивает в семи последних, а Египет полагается на оборону, но его атака слишком слаба для такого соперника. В истории личных встреч команды обменивались победами, причем в последнем очном матче (2022 год) выиграл Египет, однако с тех пор форма бельгийцев стала гораздо убедительнее. Текущее состояние «красных дьяволов» не оставляет сомнений в их превосходстве.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Бельгия
1 : 2
18.11.2022
Египет
Товарищеские матчи. Сборные,
Бельгия
3 : 0
06.06.2018
Египет


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Тимоти Кастань
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
0
Натан Нгой
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
24
Амаду Онана
ЦП
11
Жереми Доку
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Египет
0
Мустафа Шубейр
ВР
0
Ахмед Эль-Фоту
ЛЗ
14
Хамди Фатхи
ЦЗ
0
Яссер Эль-Ханафи
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ПЗ
0
Марван Аттиа
ЦП
0
Моханад Абдельмонем
ЦП
0
Давид Трезеге
ЦП
11
Мостафа Зико
ЦП
12
Хессем Хассан
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
4-5-1
1
Куртуа
21
Кастань
4
Мехеле
0
Нгой
15
Менье
24
Онана
11
Доку
7
Де Брюйне
10
Троссард
8
Тилеманс
17
Де Кетеларе
4-5-1
0
Шубейр
3
Хани
14
Фатхи
0
Эль-Ханафи
0
Эль-Фоту
0
Аттиа
0
Трезеге
11
Зико
12
Хассан
0
Абдельмонем
22
Мармуш
Остались в запасе
Бельгия
Египет
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Хоссам Хассан

Прогноз на победителя

Бельгия находится в великолепной форме, забивая в среднем четыре гола за матч, тогда как атака Египта выглядит крайне бледно (1,2 гола в среднем). Даже при надежной обороне египтян (0,4 пропущенных) сдержать такой шквал атакующих действий практически невозможно. Рекомендуемая ставка – победа Бельгии с коэффициентом 1,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Бельгии и Египта состоится 15 июня 2026 года на стадионе «Люмен Филд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Бельгия – Египет: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

1.60
победа Бельгии
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Египет Бельгия
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