Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бельгии и Египта пройдет 15 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Бельгийцы подходят к турниру в феноменальной форме: команда не проигрывает 13 матчей подряд и забивает в семи последних встречах. Египтяне же рассчитывают на свою оборону, пропуская всего 0,4 гола за игру в последних пяти матчах, но сможет ли их защита сдержать мощнейшую атаку европейского гранда?

Кто победит в матче

Сборная Бельгии демонстрирует пугающую результативность: 20 голов в пяти последних матчах (в среднем 4,00 за игру) при всего трех пропущенных (0,60). Команда разгромила Тунис (5:0), обыграла Хорватию (2:0) и США (5:2), а также сыграла вничью с Мексикой (1:1). Бельгия забивает в семи матчах подряд, а ее атакующая линия способна взломать любую оборону. При этом оборона «красных дьяволов» также надежна – они пропускают редко, что делает их одними из главных фаворитов турнира.

Египет подходит к игре с совершенно иной статистикой: шесть голов в пяти матчах (1,20 в среднем) и два пропущенных (0,40). Африканцы обыграли Россию (1:0), разгромили Саудовскую Аравию (4:0), но уступили Бразилии (1:2) и сыграли вничью с Испанией (0:0). Оборона египтян действительно крепка – они пропускают менее гола за игру, однако атака выглядит бледно на фоне бельгийской. В последних пяти встречах Египет забил всего шесть мячей, причем четыре из них – в ворота Саудовской Аравии, а в играх с сильными соперниками (Бразилия, Испания) отличился лишь раз.

Итоговый вывод: Бельгия обладает не только лучшей атакой на турнире (20 голов в 5 матчах), но и солидной обороной, а 13-матчевая беспроигрышная серия говорит о стабильности. Египет сможет какое-то время сдерживать натиск, но его собственные атакующие ресурсы слишком ограничены, чтобы всерьез угрожать воротам бельгийцев. Наш прогноз – уверенная победа Бельгии.

Форма и история личных встреч

Бельгия не проигрывает 13 матчей подряд и забивает в семи последних, а Египет полагается на оборону, но его атака слишком слаба для такого соперника. В истории личных встреч команды обменивались победами, причем в последнем очном матче (2022 год) выиграл Египет, однако с тех пор форма бельгийцев стала гораздо убедительнее. Текущее состояние «красных дьяволов» не оставляет сомнений в их превосходстве.

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 4 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 1 3:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Товарищеские матчи. Сборные, Бельгия 1 : 2 Египет Товарищеские матчи. Сборные, Бельгия 3 : 0 Египет



Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Бельгия 1 Тибо Куртуа ВР 21 Тимоти Кастань ЛЗ 4 Брэндон Мехеле ЦЗ 0 Натан Нгой ЦЗ 15 Тома Менье ПЗ 8 Юри Тилеманс ЦП 24 Амаду Онана ЦП 11 Жереми Доку ЦП 7 Кевин Де Брюйне ЦП 10 Леандро Троссард ЦП 17 Шарль Де Кетеларе ЦФ Главный тренер Руди Гарсия Египет 0 Мустафа Шубейр ВР 0 Ахмед Эль-Фоту ЛЗ 14 Хамди Фатхи ЦЗ 0 Яссер Эль-Ханафи ЦЗ 3 Мохамед Хани ПЗ 0 Марван Аттиа ЦП 0 Моханад Абдельмонем ЦП 0 Давид Трезеге ЦП 11 Мостафа Зико ЦП 12 Хессем Хассан ЦП 22 Омар Мармуш ЦФ Главный тренер Хоссам Хассан 4-5-1 1 Куртуа 21 Кастань 4 Мехеле 0 Нгой 15 Менье 24 Онана 11 Доку 7 Де Брюйне 10 Троссард 8 Тилеманс 17 Де Кетеларе 4-5-1 0 Шубейр 3 Хани 14 Фатхи 0 Эль-Ханафи 0 Эль-Фоту 0 Аттиа 0 Трезеге 11 Зико 12 Хассан 0 Абдельмонем 22 Мармуш Остались в запасе Бельгия Египет Главный тренер Руди Гарсия Главный тренер Хоссам Хассан Главный тренер Руди Гарсия Главный тренер Хоссам Хассан

Прогноз на победителя

Бельгия находится в великолепной форме, забивая в среднем четыре гола за матч, тогда как атака Египта выглядит крайне бледно (1,2 гола в среднем). Даже при надежной обороне египтян (0,4 пропущенных) сдержать такой шквал атакующих действий практически невозможно. Рекомендуемая ставка – победа Бельгии с коэффициентом 1,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Бельгии и Египта состоится 15 июня 2026 года на стадионе «Люмен Филд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».