Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Нидерландов и Японии пройдет 14 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Команды подходят к игре в отличной форме: голландцы не проигрывают в 11 из 13 последних матчей и забивают в 15 из 17, а японцы выиграли шесть последних встреч подряд и не пропускают уже пять матчей кряду. Сможет ли фантастическая сухая серия Японии (ноль пропущенных в пяти последних играх) устоять против стабильной атаки Нидерландов (1,80 гола в среднем), или же европейский гранд прервет впечатляющую победную серию азиатской команды?
Кто победит в матче
Сборная Нидерландов демонстрирует стабильную результативность: команда забивает в 15 из 17 последних матчей, а в последних пяти играх средний показатель составляет 1,80 гола за встречу. Голландцы не проигрывают в 11 из 13 последних матчей и обладают опытом побед над Японией на чемпионатах мира. Однако оборона вызывает опасения – Нидерланды пропускают в четырех последних матчах подряд (0,80 гола в среднем за последние пять игр). Поражение от Алжира (0:1) и ничья с Эквадором (1:1) показывают, что команда уязвима против дисциплинированных соперников.
Сборная Японии находится в феноменальной форме: команда выиграла шесть последних матчей подряд и не пропускает уже пять встреч кряду. В последних пяти играх японцы забили восемь голов (1,60 в среднем) и не пропустили ни одного (0,00). Япония забивает в семи последних матчах, а ее оборона выглядит непроходимой – сухие победы над Исландией (1:0), Англией (1:0), Шотландией (1:0), Боливией (3:0) и Ганой (2:0) впечатляют. Азиатская команда подходит к матчу с огромной уверенностью.
Это столкновение атаки и защиты: Нидерланды забивают в 15 из 17 последних матчей, но пропускают в четырех подряд, тогда как Япония не пропускает уже пять матчей и выиграла шесть подряд. Очные встречи говорят о преимуществе голландцев, однако текущая форма японцев, особенно их оборона, ставит под сомнение легкую победу европейцев. Наш вывод: Нидерланды имеют небольшое преимущество, но Япония способна дать бой. Все же класс и опыт должны сказаться.
Форма и история личных встреч
В истории личных встреч Нидерланды выигрывали чаще, причем на чемпионатах мира голландцы неизменно побеждали японцев. Однако в последнем товарищеском матче команды разошлись миром. Текущая форма соперников говорит о том, что Япония находится на пике (шесть побед подряд, пять сухих матчей), а Нидерланды стабильны в атаке, но уязвимы в обороне. Тем не менее опыт крупных турниров на стороне европейцев, что может стать решающим фактором в стартовой игре.
Прогноз на победителя
Победит сборная Нидерландов. Голландцы забивают в 15 из 17 последних матчей, имеют опыт побед над Японией на чемпионатах мира и не проигрывают в 11 из 13 последних встреч. Несмотря на феноменальную сухую серию японцев (ноль пропущенных в пяти матчах), класс и индивидуальное мастерство нидерландских атакеров должно взять верх. Ставка на победу Нидерландов с коэффициентом 2,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч 1 тура группового этапа между сборными Нидерландов и Японии состоится 14 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».