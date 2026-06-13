Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Нидерландов и Японии пройдет 14 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум». Команды подходят к игре в отличной форме: голландцы не проигрывают в 11 из 13 последних матчей и забивают в 15 из 17, а японцы выиграли шесть последних встреч подряд и не пропускают уже пять матчей кряду. Сможет ли фантастическая сухая серия Японии (ноль пропущенных в пяти последних играх) устоять против стабильной атаки Нидерландов (1,80 гола в среднем), или же европейский гранд прервет впечатляющую победную серию азиатской команды?

Кто победит в матче

Сборная Нидерландов демонстрирует стабильную результативность: команда забивает в 15 из 17 последних матчей, а в последних пяти играх средний показатель составляет 1,80 гола за встречу. Голландцы не проигрывают в 11 из 13 последних матчей и обладают опытом побед над Японией на чемпионатах мира. Однако оборона вызывает опасения – Нидерланды пропускают в четырех последних матчах подряд (0,80 гола в среднем за последние пять игр). Поражение от Алжира (0:1) и ничья с Эквадором (1:1) показывают, что команда уязвима против дисциплинированных соперников.

Сборная Японии находится в феноменальной форме: команда выиграла шесть последних матчей подряд и не пропускает уже пять встреч кряду. В последних пяти играх японцы забили восемь голов (1,60 в среднем) и не пропустили ни одного (0,00). Япония забивает в семи последних матчах, а ее оборона выглядит непроходимой – сухие победы над Исландией (1:0), Англией (1:0), Шотландией (1:0), Боливией (3:0) и Ганой (2:0) впечатляют. Азиатская команда подходит к матчу с огромной уверенностью.

Это столкновение атаки и защиты: Нидерланды забивают в 15 из 17 последних матчей, но пропускают в четырех подряд, тогда как Япония не пропускает уже пять матчей и выиграла шесть подряд. Очные встречи говорят о преимуществе голландцев, однако текущая форма японцев, особенно их оборона, ставит под сомнение легкую победу европейцев. Наш вывод: Нидерланды имеют небольшое преимущество, но Япония способна дать бой. Все же класс и опыт должны сказаться.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч Нидерланды выигрывали чаще, причем на чемпионатах мира голландцы неизменно побеждали японцев. Однако в последнем товарищеском матче команды разошлись миром. Текущая форма соперников говорит о том, что Япония находится на пике (шесть побед подряд, пять сухих матчей), а Нидерланды стабильны в атаке, но уязвимы в обороне. Тем не менее опыт крупных турниров на стороне европейцев, что может стать решающим фактором в стартовой игре.

Личные встречи 33% (1) 67% (2) 0% (0) 5 Забитых мячей 4 1.67 В среднем за матч 1.33 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 2:2 Чемпионат мира, 1 тур Нидерланды 2 : 2 Япония Товарищеские матчи. Сборные, Нидерланды 2 : 2 Япония Чемпионат мира, 2 тур Нидерланды 1 : 0 Япония



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Нидерланды 1 Барт Вербрюгген ВР 6 Ян Паул ван Хеке ЦЗ 4 Вирджил ван Дейк ЦЗ 15 Мики ван де Вен ЦЗ 8 Райан Гравенберх ЦП 21 Френки де Йонг ЦП 14 Тиджани Рейндерс ЦП 22 Дензел Дюмфрис ПП 11 Коди Гакпо ЛВ 24 Крисенцио Саммервил ПВ 18 Дониелл Мален ЦФ Главный тренер Рональд Куман Япония 1 Зион Сузуки ВР 16 Цуеси Ватанабе ЦЗ 3 Шого Танигучи ЦЗ 21 Хироки Ито ЦЗ 24 Кайсу Сано ОП 15 Даичи Камада АП 13 Кеито Накамура ЛВ 10 Рицу Доан ПВ 8 Такефуса Кубо ПВ 11 Дайзен Маэда ЦФ 18 Аясэ Уэда ЦФ Главный тренер Хаджиме Мориясу Нидерланды 13 Робин Руфс ВР 23 Марк Флеккен ВР 25 Йоррел Хато ЦЗ 5 Натан Аке ЦЗ 2 Лютсхарел Гертрейда ПЗ 3 Мартен де Рон ОП 20 Тен Коопмейнерс ОП 17 Ноа Ланг ЦП 12 Матс Виффер ЦП 26 Кинтен Тимбер ЦП 16 Гус Тил АП 7 Джастин Клюйверт ЛВ 19 Брайан Бробби ЦФ 10 Мемфис Депай ЦФ 9 Вут Вегхорст ЦФ Япония 23 Томоки Хаякава ВР 12 Кейсуке Осако ВР 5 Юто Нагатомо ЛЗ 20 Аюму Секо ЦЗ 4 Ко Итакура ЦЗ 25 Дзюнносуке Сузуки ЦЗ 2 Юкинари Сугавара ЦЗ 22 Такехиро Томиясу ПЗ 7 Ао Танака ЦП 17 Юито Сузуки АП 14 Дзюня Ито ПВ 6 Шуто Мачино ЦФ 9 Кейсуке Гото ЦФ 19 Коки Огава ЦФ 26 Кенто Сиогаи ЦФ 3-4-2-1 1 Вербрюгген 6 ван Хеке 4 ван Дейк 15 ван де Вен 8 Гравенберх 21 де Йонг 14 Рейндерс 22 Дюмфрис 11 Гакпо 24 Саммервил 18 Мален 3-1-3-3 1 Сузуки 16 Ватанабе 3 Танигучи 21 Ито 24 Сано 8 Кубо 15 Камада 13 Накамура 18 Уэда 11 Маэда 10 Доан 8 Гравенберх 5 Аке 5 Аке 8 Гравенберх 14 Рейндерс 20 Коопмейнерс 20 Коопмейнерс 14 Рейндерс 24 Саммервил 26 Тимбер 26 Тимбер 24 Саммервил 11 Гакпо 19 Бробби 19 Бробби 11 Гакпо 18 Мален 10 Депай 10 Депай 18 Мален 16 Ватанабе 2 Сугавара 2 Сугавара 16 Ватанабе 8 Кубо 22 Томиясу 22 Томиясу 8 Кубо 11 Маэда 14 Ито 14 Ито 11 Маэда 10 Доан 19 Огава 19 Огава 10 Доан 18 Уэда 26 Сиогаи 26 Сиогаи 18 Уэда Остались в запасе Нидерланды Япония 13 Робин Руфс ВР 23 Марк Флеккен ВР 25 Йоррел Хато ЦЗ 2 Лютсхарел Гертрейда ПЗ 3 Мартен де Рон ОП 17 Ноа Ланг ЦП 12 Матс Виффер ЦП 16 Гус Тил АП 7 Джастин Клюйверт ЛВ 9 Вут Вегхорст ЦФ Главный тренер Рональд Куман 23 Томоки Хаякава ВР 12 Кейсуке Осако ВР 5 Юто Нагатомо ЛЗ 20 Аюму Секо ЦЗ 4 Ко Итакура ЦЗ 25 Дзюнносуке Сузуки ЦЗ 7 Ао Танака ЦП 17 Юито Сузуки АП 6 Шуто Мачино ЦФ 9 Кейсуке Гото ЦФ Главный тренер Хаджиме Мориясу Остались в запасе 13 Робин Руфс ВР 23 Марк Флеккен ВР 25 Йоррел Хато ЦЗ 2 Лютсхарел Гертрейда ПЗ 3 Мартен де Рон ОП 17 Ноа Ланг ЦП 12 Матс Виффер ЦП 16 Гус Тил АП 7 Джастин Клюйверт ЛВ 9 Вут Вегхорст ЦФ Остались в запасе 23 Томоки Хаякава ВР 12 Кейсуке Осако ВР 5 Юто Нагатомо ЛЗ 20 Аюму Секо ЦЗ 4 Ко Итакура ЦЗ 25 Дзюнносуке Сузуки ЦЗ 7 Ао Танака ЦП 17 Юито Сузуки АП 6 Шуто Мачино ЦФ 9 Кейсуке Гото ЦФ Главный тренер Рональд Куман Главный тренер Хаджиме Мориясу

Прогноз на победителя

Победит сборная Нидерландов. Голландцы забивают в 15 из 17 последних матчей, имеют опыт побед над Японией на чемпионатах мира и не проигрывают в 11 из 13 последних встреч. Несмотря на феноменальную сухую серию японцев (ноль пропущенных в пяти матчах), класс и индивидуальное мастерство нидерландских атакеров должно взять верх. Ставка на победу Нидерландов с коэффициентом 2,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными Нидерландов и Японии состоится 14 июня 2026 года в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».