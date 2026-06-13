Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Австралии и Турции пройдет 14 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Команды подходят к игре с разной динамикой: австралийцы выиграли пять последних домашних матчей, но их оборона пропускает в трех последних встречах, тогда как турки побеждают в четырех последних матчах и забивают в восьми подряд. Сможет ли домашняя серия Австралии противостоять атакующей мощи и надежной обороне Турции, или же европейский фаворит возьмет свое в стартовом туре?

Кто победит в матче

Сборная Австралии опирается на фактор домашнего поля: команда выиграла пять последних матчей на своем стадионе, что внушает уверенность. В последних пяти играх австралийцы забили семь голов (1,40 в среднем за игру) и пропустили шесть (1,20 в среднем). При этом команда пропускает в трех последних матчах подряд, что указывает на проблемы в обороне. Разгром Кюрасао (5:1) и победа над Камеруном (1:0) чередовались с поражениями от Мексики (0:1) и Швейцарии (1:1). Хозяева будут стараться использовать поддержку трибун, но их защита выглядит уязвимой.

Сборная Турции находится в отличной форме: команда побеждает в четырех последних матчах и забивает в восьми последних встречах. В последних пяти играх турки забили 10 голов (2,00 в среднем за игру) и пропустили всего три (0,60 в среднем). Атакующая мощь подкрепляется надежной обороной – разгром Северной Македонии (4:0) и победы над Румынией (1:0) и Венесуэлой (2:1) говорят о сбалансированности. В двух очных встречах (2004 год) Турция неизменно побеждала, что добавляет психологического преимущества.

Сравнение показателей говорит в пользу гостей: Турция забивает чаще (2,00 против 1,40) и пропускает реже (0,60 против 1,20). Домашняя серия Австралии впечатляет, но уровень соперников в тех матчах был ниже. Турция побеждает в четырех последних играх, а австралийцы пропускают в трех подряд. Учитывая историю личных встреч и текущую форму, фаворит очевиден. Наш вывод: победа Турции.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч Турция выиграла оба матча, причем сделала это в гостях, что психологически давит на австралийцев. Текущая форма также на стороне гостей: Турция побеждает в четырех последних матчах и забивает в восьми подряд, тогда как Австралия пропускает в трех последних встречах. Это означает, что турецкая атака способна реализовать свои моменты против не самой надежной обороны хозяев.

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:0 Чемпионат мира, 1 тур Австралия 2 : 0 Турция



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Австралия 18 Patrick Beach ВР 5 Джордан Бос ЛЗ 3 Алессандро Циркати ЦЗ 19 Гарри Суттар (К) ЦЗ 21 Кэмерон Берджесс ЦЗ 8 Конор Меткалф ОП 13 Эйден О'Нил ЦП 24 Paul Okon-Engstler ЦП 17 Нестори Иранкунда ЛВ 4 Jacob Italiano ЦФ 9 Mohamed Toure ЦФ Главный тренер Тони Попович Турция 23 Угурчан Чакир ВР 3 Мерих Демирал ЦЗ 14 Абдулкерим Бартакжи ЦЗ 2 Зеки Челик ПЗ 20 Ферди Кадиоглу ЛП 16 Исмаил Юкшек ЦП 10 Хакан Чалханоглу (К) ЦП 6 Оркун Кекчю ЦП 8 Арда Гюлер АП 7 Керем Актюркоглу ЛВ 21 Барыш Йилмаз ЛВ Главный тренер Винченцо Монтелла Австралия 1 Мэтью Райан ВР 16 Азиз Бехич ЛЗ 6 Jason Geria ЦЗ 15 Kai Trewin ЦЗ 2 Милош Дегенек ЦЗ 25 Lucas Herrington ЦЗ 14 Кэмерон Девлин ОП 23 Nishan Velupillay ЦП 11 Авер Мабиль ЦП 22 Джексон Ирвин ЦП 10 Айдин Хрустич АП 20 Кристиан Вольпато АП 7 Мэтью Леки ПВ 12 Paul Izzo ЦФ 26 Tete Yengi ЦФ Турция 1 Мерт Гюнок ВР 12 Алтай Баиндыр ВР 13 Эрен Эльмали ЛЗ 22 Каан Айхан ЦЗ 25 Самет Акайдын ЦЗ 15 Озан Кабак ЦЗ 4 Джаглар Сеюнджу ЦЗ 18 Мерт Мюлдюр ПЗ 5 Салих Озкан ЦП 19 Юнус Акгюн ЦП 17 Ирфан Кахведжи ЦП 24 Огуз Айдын ЛВ 9 Дениз Гюль ЦФ 11 Кенан Йылдыз ЦФ 26 Джан Узун ЦФ 4-1-2-1-2 18 5 Бос 19 Суттар 21 Берджесс 3 Циркати 8 Меткалф 13 О'Нил 24 17 Иранкунда 9 4 3-4-3 23 Чакир 2 Челик 14 Бартакжи 3 Демирал 16 Юкшек 10 Чалханоглу 6 Кекчю 20 Кадиоглу 7 Актюркоглу 8 Гюлер 21 Йилмаз 5 Бос 16 Бехич 16 Бехич 5 Бос 4 6 6 4 17 Иранкунда 23 23 17 Иранкунда 24 22 Ирвин 22 Ирвин 24 9 26 26 9 2 Челик 18 Мюлдюр 18 Мюлдюр 2 Челик 16 Юкшек 5 Озкан 5 Озкан 16 Юкшек 6 Кекчю 19 Акгюн 19 Акгюн 6 Кекчю 7 Актюркоглу 9 Гюль 9 Гюль 7 Актюркоглу 21 Йилмаз 11 Йылдыз 11 Йылдыз 21 Йилмаз Остались в запасе Австралия Турция 1 Мэтью Райан ВР 15 Kai Trewin ЦЗ 2 Милош Дегенек ЦЗ 25 Lucas Herrington ЦЗ 14 Кэмерон Девлин ОП 11 Авер Мабиль ЦП 10 Айдин Хрустич АП 20 Кристиан Вольпато АП 7 Мэтью Леки ПВ 12 Paul Izzo ЦФ Главный тренер Тони Попович 1 Мерт Гюнок ВР 12 Алтай Баиндыр ВР 13 Эрен Эльмали ЛЗ 22 Каан Айхан ЦЗ 25 Самет Акайдын ЦЗ 15 Озан Кабак ЦЗ 4 Джаглар Сеюнджу ЦЗ 17 Ирфан Кахведжи ЦП 24 Огуз Айдын ЛВ 26 Джан Узун ЦФ Главный тренер Винченцо Монтелла Остались в запасе 1 Мэтью Райан ВР 15 Kai Trewin ЦЗ 2 Милош Дегенек ЦЗ 25 Lucas Herrington ЦЗ 14 Кэмерон Девлин ОП 11 Авер Мабиль ЦП 10 Айдин Хрустич АП 20 Кристиан Вольпато АП 7 Мэтью Леки ПВ 12 Paul Izzo ЦФ Остались в запасе 1 Мерт Гюнок ВР 12 Алтай Баиндыр ВР 13 Эрен Эльмали ЛЗ 22 Каан Айхан ЦЗ 25 Самет Акайдын ЦЗ 15 Озан Кабак ЦЗ 4 Джаглар Сеюнджу ЦЗ 17 Ирфан Кахведжи ЦП 24 Огуз Айдын ЛВ 26 Джан Узун ЦФ Главный тренер Тони Попович Главный тренер Винченцо Монтелла

Прогноз на победителя

Победит сборная Турции. Гости имеют более высокую среднюю результативность (2,00 гола за игру против 1,40 у Австралии) и лучшую оборону (0,60 пропущенных против 1,20). Турция побеждает в четырех последних матчах, а Австралия пропускает в трех последних встречах. Исторически Турция выигрывала у австралийцев в двух очных матчах. Ставка на победу Турции с коэффициентом 1,72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными Австралии и Турции состоится 14 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 07:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».