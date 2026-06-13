Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Австралии и Турции пройдет 14 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Команды подходят к игре с разной динамикой: австралийцы выиграли пять последних домашних матчей, но их оборона пропускает в трех последних встречах, тогда как турки побеждают в четырех последних матчах и забивают в восьми подряд. Сможет ли домашняя серия Австралии противостоять атакующей мощи и надежной обороне Турции, или же европейский фаворит возьмет свое в стартовом туре?
Кто победит в матче
Сборная Австралии опирается на фактор домашнего поля: команда выиграла пять последних матчей на своем стадионе, что внушает уверенность. В последних пяти играх австралийцы забили семь голов (1,40 в среднем за игру) и пропустили шесть (1,20 в среднем). При этом команда пропускает в трех последних матчах подряд, что указывает на проблемы в обороне. Разгром Кюрасао (5:1) и победа над Камеруном (1:0) чередовались с поражениями от Мексики (0:1) и Швейцарии (1:1). Хозяева будут стараться использовать поддержку трибун, но их защита выглядит уязвимой.
Сборная Турции находится в отличной форме: команда побеждает в четырех последних матчах и забивает в восьми последних встречах. В последних пяти играх турки забили 10 голов (2,00 в среднем за игру) и пропустили всего три (0,60 в среднем). Атакующая мощь подкрепляется надежной обороной – разгром Северной Македонии (4:0) и победы над Румынией (1:0) и Венесуэлой (2:1) говорят о сбалансированности. В двух очных встречах (2004 год) Турция неизменно побеждала, что добавляет психологического преимущества.
Сравнение показателей говорит в пользу гостей: Турция забивает чаще (2,00 против 1,40) и пропускает реже (0,60 против 1,20). Домашняя серия Австралии впечатляет, но уровень соперников в тех матчах был ниже. Турция побеждает в четырех последних играх, а австралийцы пропускают в трех подряд. Учитывая историю личных встреч и текущую форму, фаворит очевиден. Наш вывод: победа Турции.
Форма и история личных встреч
В истории личных встреч Турция выиграла оба матча, причем сделала это в гостях, что психологически давит на австралийцев. Текущая форма также на стороне гостей: Турция побеждает в четырех последних матчах и забивает в восьми подряд, тогда как Австралия пропускает в трех последних встречах. Это означает, что турецкая атака способна реализовать свои моменты против не самой надежной обороны хозяев.
Прогноз на победителя
Победит сборная Турции. Гости имеют более высокую среднюю результативность (2,00 гола за игру против 1,40 у Австралии) и лучшую оборону (0,60 пропущенных против 1,20). Турция побеждает в четырех последних матчах, а Австралия пропускает в трех последних встречах. Исторически Турция выигрывала у австралийцев в двух очных матчах. Ставка на победу Турции с коэффициентом 1,72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч 1 тура группового этапа между сборными Австралии и Турции состоится 14 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 07:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер», «Матч! Футбол 1».