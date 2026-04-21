«Страсбур» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 1.75

21 апреля 2026 10:21
Страсбур - Ницца
22 апр. 2026, среда 22:00 | Франция. Кубок, 1/2 финала
1.75
Победа «Страсбура»
22 апреля на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбуре состоится полуфинальный матч Кубка Франции, в котором местный «Страсбур» примет «Ниццу». Обе команды добрались до этой стадии турнира, одержав по четыре победы подряд, и теперь поборются за выход в финал. Хозяева демонстрируют впечатляющую результативность, тогда как гости делают ставку на прагматичный футбол.

«Страсбур»

Эльзасцы подходят к полуфиналу в статусе одной из самых результативных команд турнира. В четвертьфинале «Страсбур» уверенно переиграл «Реймс» со счeтом 2:1, продемонстрировав характер и умение дожимать соперника. Команда одержала четыре победы подряд в Кубке Франции и неизменно забивает в этих встречах. Атака хозяев выглядит грозно – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. На своeм поле «Страсбур» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

«Ницца»

Южане также прошли в полуфинал через серию пенальти с «Лорьяном», подтвердив свой бойцовский характер. Команда одержала четыре победы подряд в Кубке Франции, однако результативность оставляет желать лучшего – всего 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Оборона «Ниццы» также не впечатляет – 8 пропущенных мячей за тот же отрезок. На выезде против «Страсбура» южане традиционно играют неплохо, не уступая в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Страсбур»

  • Победа в 4 последних матчах Кубка Франции
  • Забивает в 4 последних матчах Кубка Франции
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Ниццы»

«Ницца»

  • Победа в 4 последних матчах Кубка Франции
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Страсбура»
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Страсбура»

Прогноз на матч «Страсбур» – «Ницца»

«Страсбур» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует более убедительную игру в атаке. «Ницца» испытывает проблемы с результативностью и пропускает в большинстве последних матчей. Исторически команды обмениваются голами в очных встречах, и текущая форма располагает к продолжению этой традиции. Хозяева выглядят предпочтительнее и имеют хорошие шансы оформить выход в финал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Страсбура» – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

Автор: Орлов Максим
