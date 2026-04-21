«Барселона» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

21 апреля 2026 10:12
Барселона - Сельта
22 апр. 2026, среда 22:30 | Испания. Примера, 33 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
Сделать ставку

22 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором лидер чемпионата «Барселона» примет «Сельту». Каталонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу и находятся в отличной форме, тогда как галисийцы переживают игровой кризис и потерпели три поражения подряд.

«Барселона»

Каталонцы проводят мощный отрезок сезона и одержали семь побед подряд в Ла Лиге. Разгром «Эспаньола» в дерби со счeтом 4:1 стал ярким подтверждением атакующего потенциала команды. «Барселона» является самой результативной командой лиги – 84 гола в 31 туре, а Ламин Ямаль с 23 голами в 44 матчах остаeтся главной ударной силой. Сине-гранатовые забивают на протяжении 16 последних матчей чемпионата и имеют лучшую разницу мячей в турнире – 54. На своeм поле каталонцы традиционно доминируют и редко допускают осечки.

«Сельта»

Галисийцы переживают сложный период. Три поражения подряд с общим счeтом 1:9 и вылет из Лиги Европы от «Фрайбурга» (1:3, 0:3) – серьeзный удар по амбициям команды. Оборона «Сельты» выглядит крайне уязвимо – 15 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 3.00 гола за матч. Борха Иглесиас с 15 голами остаeтся главной атакующей опцией, но проблемы в защите сводят на нет все усилия в нападении.

Факты о командах

«Барселона»

  • Победа в 7 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 16 последних матчах Ла Лиги
  • Больше всех побед в турнире – 26
  • Лучшая разница мячей в турнире – 54
  • Забивает в 13 последних очных матчах против «Сельты»

«Сельта»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 3.00 гола за игру
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Барселоны»
  • Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Барселона» – «Сельта»

«Барселона» находится в отличной форме и на своeм поле представляет грозную силу для любого соперника. «Сельта» же переживает катастрофический спад в обороне и пропускает в огромных количествах. Исторически матчи между этими командами получаются результативными, и текущая форма гостей располагает к продолжению этой традиции. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» с форой (-1.5) – коэффициент 1.65
  • Тотал матча больше 3.5

Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Сельта Барселона
Другие прогнозы
22.04.2026
16:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Спартак К - СКА-Хабаровск
Победа «Спартака» Кострома
22.04.2026
17:00
2.02
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Уфа - КАМАЗ
ОЗ – да
22.04.2026
17:00
3.35
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал - Торпедо
Ничья
22.04.2026
17:00
1.92
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Волга - Чайка
ТБ (2,5)
22.04.2026
17:30
3.55
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Оренбург - Пари НН
Ничья
22.04.2026
17:30
2.95
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Сокол - Енисей
Победа «Енисея» с форой (-1)
