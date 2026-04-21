22 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором лидер чемпионата «Барселона» примет «Сельту». Каталонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу и находятся в отличной форме, тогда как галисийцы переживают игровой кризис и потерпели три поражения подряд.

«Барселона»

Каталонцы проводят мощный отрезок сезона и одержали семь побед подряд в Ла Лиге. Разгром «Эспаньола» в дерби со счeтом 4:1 стал ярким подтверждением атакующего потенциала команды. «Барселона» является самой результативной командой лиги – 84 гола в 31 туре, а Ламин Ямаль с 23 голами в 44 матчах остаeтся главной ударной силой. Сине-гранатовые забивают на протяжении 16 последних матчей чемпионата и имеют лучшую разницу мячей в турнире – 54. На своeм поле каталонцы традиционно доминируют и редко допускают осечки.

«Сельта»

Галисийцы переживают сложный период. Три поражения подряд с общим счeтом 1:9 и вылет из Лиги Европы от «Фрайбурга» (1:3, 0:3) – серьeзный удар по амбициям команды. Оборона «Сельты» выглядит крайне уязвимо – 15 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 3.00 гола за матч. Борха Иглесиас с 15 голами остаeтся главной атакующей опцией, но проблемы в защите сводят на нет все усилия в нападении.

Факты о командах

«Барселона»

Победа в 7 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 16 последних матчах Ла Лиги

Больше всех побед в турнире – 26

Лучшая разница мячей в турнире – 54

Забивает в 13 последних очных матчах против «Сельты»

«Сельта»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 3.00 гола за игру

Забивает в 6 последних очных матчах против «Барселоны»

Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Барселона» – «Сельта»

«Барселона» находится в отличной форме и на своeм поле представляет грозную силу для любого соперника. «Сельта» же переживает катастрофический спад в обороне и пропускает в огромных количествах. Исторически матчи между этими командами получаются результативными, и текущая форма гостей располагает к продолжению этой традиции. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки