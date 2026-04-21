22 апреля на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эльче» примет мадридский «Атлетико». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева отчаянно борются за сохранение прописки в элите, а гости пытаются удержаться в зоне Лиги чемпионов на фоне игрового кризиса.

Подопечные подходят к матчу после важнейшей победы над «Валенсией» со счeтом 1:0, которая позволила сохранить шансы на спасение. На своeм поле «Эльче» не проигрывает на протяжении пяти последних матчей, что делает стадион «Мануэль Мартинес Валеро» настоящей крепостью в борьбе за выживание. Рафа Мир с 8 голами остаeтся главной атакующей опцией хозяев. Команда забивает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о стабильности в нападении.

Мадридцы переживают сложнейший отрезок сезона. Три поражения подряд в Ла Лиге и вылет из Лиги чемпионов от «Барселоны» по пенальти – серьeзный удар по амбициям команды. Поражение от «Севильи» (1:2) в прошлом туре обнажило проблемы в обороне – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх. Хулиан Альварес с 19 голами остаeтся главной ударной силой, но командная игра «матрасников» далека от идеала. Исторически «Атлетико» доминирует над «Эльче», не проигрывая в 13 из 15 последних матчей.

Факты о командах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 7 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Прогноз на матч «Эльче» – «Атлетико»

«Эльче» подходит к матчу в статусе крепкого середняка по домашним меркам, не проигрывая на своeм поле пять встреч подряд. «Атлетико» же находится в очевидном кризисе и потерпел три поражения кряду в чемпионате. Однако разница в классе и историческое доминирование мадридцев над соперником слишком велики. Ожидаем, что гости сумеют прервать неудачную серию, но лeгкой прогулки не получится.

