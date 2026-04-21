22 апреля на стадионе «Виталити» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Лидс». Встреча команд, находящихся в отличной форме, обещает быть напряжeнной и конкурентной. «Вишни» продолжают впечатляющую беспроигрышную серию, тогда как «павлины» набрали ход и одержали три победы подряд.

«Борнмут»

«Вишни» проводят феноменальный отрезок сезона и не знают горечи поражений на протяжении 13 матчей АПЛ подряд. В последнем туре команда одержала волевую победу над «Ньюкаслом» на выезде со счeтом 2:1, подтвердив свой высокий соревновательный уровень. Оборона «Борнмута» заслуживает отдельной похвалы – всего 4 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Эли Жуниор Крупи с 10 голами является лучшим бомбардиром и главной атакующей опцией хозяев.

«Лидс»

«Павлины» также находятся на подъeме и одержали три победы в последних трeх матчах. Разгром «Вулверхэмптона» со счeтом 3:0 в прошлом туре стал ярким подтверждением атакующего потенциала команды. «Лидс» не проигрывает на протяжении четырeх последних туров и демонстрирует надeжную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх. Доминик Калверт-Льюин с 12 голами является главной угрозой для обороны хозяев.

Факты о командах

«Борнмут»

Не проигрывает в 13 последних матчах АПЛ

Забивает в 3 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забивает в 3 последних очных матчах против «Лидса»

«Лидс»

Победа в 3 последних матчах

Не проигрывает в 4 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в 9 последних очных матчах против «Борнмута»

Прогноз на матч «Борнмут» – «Лидс»

Встреча двух команд, находящихся в отличной форме и демонстрирующих надeжную игру в обороне, вряд ли порадует зрителей голевой феерией. «Борнмут» имеет преимущество домашнего поля и впечатляющую беспроигрышную серию, однако «Лидс» также хорош и одержал три победы подряд. Обе команды умеют терпеть и грамотно обороняться, что располагает к осторожному футболу с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки