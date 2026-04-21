Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Борнмут» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

21 апреля 2026 10:45
Борнмут - Лидс
22 апр. 2026, среда 22:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку

22 апреля на стадионе «Виталити» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Лидс». Встреча команд, находящихся в отличной форме, обещает быть напряжeнной и конкурентной. «Вишни» продолжают впечатляющую беспроигрышную серию, тогда как «павлины» набрали ход и одержали три победы подряд.

«Борнмут»

«Вишни» проводят феноменальный отрезок сезона и не знают горечи поражений на протяжении 13 матчей АПЛ подряд. В последнем туре команда одержала волевую победу над «Ньюкаслом» на выезде со счeтом 2:1, подтвердив свой высокий соревновательный уровень. Оборона «Борнмута» заслуживает отдельной похвалы – всего 4 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Эли Жуниор Крупи с 10 голами является лучшим бомбардиром и главной атакующей опцией хозяев.

«Лидс»

«Павлины» также находятся на подъeме и одержали три победы в последних трeх матчах. Разгром «Вулверхэмптона» со счeтом 3:0 в прошлом туре стал ярким подтверждением атакующего потенциала команды. «Лидс» не проигрывает на протяжении четырeх последних туров и демонстрирует надeжную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх. Доминик Калверт-Льюин с 12 голами является главной угрозой для обороны хозяев.

Факты о командах

«Борнмут»

  • Не проигрывает в 13 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 3 последних матчах АПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Лидса»

«Лидс»

  • Победа в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 4 последних матчах АПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в 9 последних очных матчах против «Борнмута»

Прогноз на матч «Борнмут» – «Лидс»

Встреча двух команд, находящихся в отличной форме и демонстрирующих надeжную игру в обороне, вряд ли порадует зрителей голевой феерией. «Борнмут» имеет преимущество домашнего поля и впечатляющую беспроигрышную серию, однако «Лидс» также хорош и одержал три победы подряд. Обе команды умеют терпеть и грамотно обороняться, что располагает к осторожному футболу с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Ничья

Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Лидс Борнмут
Другие прогнозы
22.04.2026
16:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Спартак К - СКА-Хабаровск
Победа «Спартака» Кострома
22.04.2026
17:00
2.02
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Уфа - КАМАЗ
ОЗ – да
22.04.2026
17:00
3.35
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал - Торпедо
Ничья
22.04.2026
17:00
1.92
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Волга - Чайка
ТБ (2,5)
22.04.2026
17:30
3.55
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Оренбург - Пари НН
Ничья
22.04.2026
17:30
2.95
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Сокол - Енисей
Победа «Енисея» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 