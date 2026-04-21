22 апреля на стадионе «Факел» в Воронеже состоится матч 30-го тура Первой лиги, в котором лидер чемпионата «Факел» примет ярославский «Шинник». Встреча команд с разными турнирными задачами обещает быть интересной: хозяева стремятся закрепиться на вершине таблицы, а гости находятся в отличной форме и попытаются прервать неудачную серию в очных противостояниях.

«Факел»

Воронежцы уверенно возглавляют турнирную таблицу и имеют в активе больше всех побед в лиге – 18. Однако последние результаты вызывают определeнные вопросы: поражение от «Чайки» (0:2) и домашний разгром от «Родины» (1:3) говорят о потере концентрации. Команда пропускает в трeх последних матчах, что нетипично для лидера. Беляйди Пуси с 15 голами остаeтся главной ударной силой и способен в одиночку решить исход встречи. Историческое преимущество над «Шинником» впечатляет – четыре победы подряд в очных матчах.

«Шинник»

Ярославцы подходят к матчу в статусе одной из самых организованных команд лиги. Семь матчей без поражений и четыре последних встречи без пропущенных голов – показатели, достойные лидера чемпионата. Победа над тульским «Арсеналом» (2:0) в прошлом туре подтвердила, что «Шинник» находится в отличной форме и готов дать бой любому сопернику. Даниил Корнюшин с 6 голами является лучшим бомбардиром, но главная сила гостей – в командной игре и надeжной обороне.

Факты о командах

«Факел»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей дома

Победа в 4 последних очных матчах против «Шинника»

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

Не пропускает в 4 последних очных матчах против «Шинника»

«Шинник»

Не проигрывает в 7 последних матчах Первой лиги

Не пропускает в 4 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.20 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Проиграл 4 последних очных матча против «Факела»

Прогноз на матч «Факел» – «Шинник»

Встреча лидера чемпионата и команды, находящейся в лучшей форме последних туров, обещает быть напряжeнной и малорезультативной. «Факел» имеет преимущество домашнего поля и историческое доминирование над соперником, однако текущая форма «Шинника» заслуживает уважения – ярославцы не пропускают на протяжении четырeх матчей подряд. Скорее всего, нас ждeт осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где всe может решить один забитый мяч.

