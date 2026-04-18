19 апреля в рамках 6-го тура казахстанской Премьер-лиги «Улытау» на своeм поле примет «Тобол». Хозяева находятся в хорошей форме и не проигрывают в 6 из 8 последних матчей, а гости замыкают таблицу и не могут выиграть уже 6 встреч. «Улытау» является фаворитом.

«Улытау»

Хозяева подходят к этому матчу в хорошем настроении. Команда забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних. В атаке стабильность – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Тоболом» у «Улытау» смешанная статистика, но в последней игре они сыграли результативную ничью (2:2). В последнем туре «Улытау» обыграл «Алтай» (2:1) и продолжает набирать очки.

«Тобол»

Гости переживают ужасный старт сезона. Шесть матчей без побед, 15-е место в таблице – всe идeт не по плану. В атаке при этом порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах! Команда забивает, но пропускает ещe больше. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем, и «Тобол» пропускает в 8 из 10 последних матчей. В личных встречах с «Улытау» у гостей есть одна победа (2:0), но в нынешней форме это вряд ли поможет. В последней игре «Тобол» сыграл вничью с «Кайратом» (1:1) и продолжает свою безвыигрышную серию.

Факты о командах

«Улытау»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 1.20 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Хорошая форма, стабильная игра

7-е место в таблице

«Тобол»

Шесть матчей без побед

В атаке мощь: 2.20 гола за последние 5 игр

В среднем: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Находится в зоне вылета (15-е место)

Прогноз на матч «Улытау» – «Тобол»

«Тобол» – одна из самых атакующих команд лиги (2.2 гола за игру), но их оборона дырявая, а главное – они не могут выиграть 6 матчей подряд. «Улытау» стабилен, забивает в каждом матче и дома чувствует себя уверенно. Гости обязательно забьют – их атака работает, – но хозяева должны как минимум не проиграть. Ожидается результативная игра с голами с обеих сторон.

