Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Улытау» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.9

18 апреля 2026 10:11
Улытау - Тобол
19 апр. 2026, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
19 апреля в рамках 6-го тура казахстанской Премьер-лиги «Улытау» на своeм поле примет «Тобол». Хозяева находятся в хорошей форме и не проигрывают в 6 из 8 последних матчей, а гости замыкают таблицу и не могут выиграть уже 6 встреч. «Улытау» является фаворитом.

«Улытау»

Хозяева подходят к этому матчу в хорошем настроении. Команда забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних. В атаке стабильность – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Тоболом» у «Улытау» смешанная статистика, но в последней игре они сыграли результативную ничью (2:2). В последнем туре «Улытау» обыграл «Алтай» (2:1) и продолжает набирать очки.

«Тобол»

Гости переживают ужасный старт сезона. Шесть матчей без побед, 15-е место в таблице – всe идeт не по плану. В атаке при этом порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах! Команда забивает, но пропускает ещe больше. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем, и «Тобол» пропускает в 8 из 10 последних матчей. В личных встречах с «Улытау» у гостей есть одна победа (2:0), но в нынешней форме это вряд ли поможет. В последней игре «Тобол» сыграл вничью с «Кайратом» (1:1) и продолжает свою безвыигрышную серию.

Факты о командах

«Улытау»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.20 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Хорошая форма, стабильная игра
  • 7-е место в таблице

«Тобол»

  • Шесть матчей без побед
  • В атаке мощь: 2.20 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Находится в зоне вылета (15-е место)

Прогноз на матч «Улытау» – «Тобол»

«Тобол» – одна из самых атакующих команд лиги (2.2 гола за игру), но их оборона дырявая, а главное – они не могут выиграть 6 матчей подряд. «Улытау» стабилен, забивает в каждом матче и дома чувствует себя уверенно. Гости обязательно забьют – их атака работает, – но хозяева должны как минимум не проиграть. Ожидается результативная игра с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Тобол Улытау
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 