Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Трабзонспор» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 2.3

18 апреля 2026 10:16
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
19 апр. 2026, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
19 апреля в рамках 30-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» на своeм поле примет «Истанбул». Хозяева находятся в отличной форме и не проигрывают 8 матчей, а гости также в порядке. «Трабзонспор» имеет феноменальную статистику личных встреч и является фаворитом.

«Трабзонспор»

Хозяева подходят к этому матчу с огромным психологическим преимуществом: 6 побед подряд в очных встречах с «Истанбулом»! Команда не проигрывает в 8 последних матчах и забивает в 17 последних. В атаке стабильность – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона выглядит надeжно – 0.6 пропущенных в среднем. В личных встречах с «Истанбулом» у «Трабзонспора» просто феноменальная статистика: забивают в 10 последних очных матчах. В последней игре «Трабзонспор» сыграл вничью с «Аланьяспором» (1:1) и продолжает свою беспроигрышную серию.

«Истанбул»

Гости подходят к этому матчу в хорошей форме. Три матча без поражений и три «сухих» матча подряд – оборона выглядит надeжно. В атаке скромно – 1 гол за игру в последних 5 матчах. В гостях у «Трабзонспора» статистика у «Истанбула» удручающая: 6 поражений подряд в очных встречах. В последней игре «Истанбул» разгромил «Генчлербирлиги» (3:0), но в гости к «Трабзонспору» едет с ужасным психологическим грузом.

Факты о командах

«Трабзонспор»

  • Восемь матчей без поражений
  • Шесть побед подряд в очных встречах с «Истанбулом»
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 17 последних матчах
  • Забивает в 10 последних очных матчах с «Истанбулом»

«Истанбул»

  • Три «сухих» матча подряд
  • В среднем: 1.00 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Шесть поражений подряд в очных встречах с «Трабзонспором»
  • Оборона надeжна, но статистика личных встреч ужасна
  • Борется за еврокубки (5-е место)

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Истанбул»

Статистика личных встреч не оставляет сомнений: «Трабзонспор» – настоящий кошмар для «Истанбула». 6 побед подряд и 10 матчей с забитыми голами! Хозяева в отличной форме, не проигрывают 8 матчей и имеют надeжную оборону. Гости хороши в защите (3 «сухих» матча), но против такой истории и атакующей мощи «Трабзонспора» это вряд ли поможет. Хозяева должны побеждать и продолжать свою феноменальную серию в этом противостоянии.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.3
  • Победа «Трабзонспора»

Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Трабзонспор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 