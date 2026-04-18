19 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги лидер чемпионата «Краснодар» на своeм поле примет калининградскую «Балтику». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и имеют лучшую оборону в последних матчах, а гости – главный открытие сезона, который не проигрывает 5 матчей подряд. «Краснодар» является фаворитом.

«Быки» выдают фантастический сезон и уверенно лидируют в чемпионате. Команда имеет лучшую разницу мячей в лиге (+32) и больше всех побед (16). В последних 5 играх «Краснодар» забивает 2.2 гола в среднем и пропускает всего 0.2 – это феноменальная оборона! В 14 последних матчах команда обязательно забивает, а в личных встречах с «Балтикой» не проигрывает 6 матчей подряд. В последнем туре краснодарцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и продолжают лидировать.

Калининградцы – главный сюрприз сезона. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних. В атаке порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Краснодаром» у «Балтики» статистика не самая плохая: они забивают в 5 последних очных матчах. В последней игре калининградцы сыграли вничью с «Пари НН» (2:2), но продолжают борьбу за еврокубки.

Факты о командах

Лидер чемпионата, лучшая разница мячей (+32)

Оборона феноменальна: 0.20 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 2.20 гола забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 последних очных матчах с «Балтикой»

Забивает в 14 последних матчах

Пять матчей без поражений

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 2.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних очных матчах с «Краснодаром»

Борется за еврокубки (4-е место)

Прогноз на матч «Краснодар» – «Балтика»

«Краснодар» – лидер с фантастической обороной (0.2 пропущенных за 5 матчей). «Балтика» – в отличной форме, но в гостях у лидера им будет тяжело. Хозяева должны побеждать, используя свою атакующую мощь и надeжную защиту. Гости наверняка забьют – они забивают в 5 последних очных встречах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у «Краснодара».

