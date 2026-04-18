Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодар» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 2.10

18 апреля 2026 9:41
Краснодар - Балтика
19 апр. 2026, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Обе забьют – да 
Сделать ставку

19 апреля в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги лидер чемпионата «Краснодар» на своeм поле примет калининградскую «Балтику». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и имеют лучшую оборону в последних матчах, а гости – главный открытие сезона, который не проигрывает 5 матчей подряд. «Краснодар» является фаворитом.

«Краснодар»

«Быки» выдают фантастический сезон и уверенно лидируют в чемпионате. Команда имеет лучшую разницу мячей в лиге (+32) и больше всех побед (16). В последних 5 играх «Краснодар» забивает 2.2 гола в среднем и пропускает всего 0.2 – это феноменальная оборона! В 14 последних матчах команда обязательно забивает, а в личных встречах с «Балтикой» не проигрывает 6 матчей подряд. В последнем туре краснодарцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и продолжают лидировать.

«Балтика»

Калининградцы – главный сюрприз сезона. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних. В атаке порядок – 2 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона – слабое место: 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Краснодаром» у «Балтики» статистика не самая плохая: они забивают в 5 последних очных матчах. В последней игре калининградцы сыграли вничью с «Пари НН» (2:2), но продолжают борьбу за еврокубки.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Лидер чемпионата, лучшая разница мячей (+32)
  • Оборона феноменальна: 0.20 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 2.20 гола забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 последних очных матчах с «Балтикой»
  • Забивает в 14 последних матчах

«Балтика»

  • Пять матчей без поражений
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних очных матчах с «Краснодаром»
  • Борется за еврокубки (4-е место)

Прогноз на матч «Краснодар» – «Балтика»

«Краснодар» – лидер с фантастической обороной (0.2 пропущенных за 5 матчей). «Балтика» – в отличной форме, но в гостях у лидера им будет тяжело. Хозяева должны побеждать, используя свою атакующую мощь и надeжную защиту. Гости наверняка забьют – они забивают в 5 последних очных встречах, – но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у «Краснодара».

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.10
  • Победа «Краснодара»

Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 