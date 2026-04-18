18 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Удинезе» и «Парма». Игра в Удине начнется в 16:00 (мск).

«Удинезе»

Команда Косты Руняича с 43 очками занимает 10-е место в Серии А. «Удинезе» добыл 12 побед, 7 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 38:42.

Последние результаты:

11.04.26 «Милан» – «Удинезе» – 0:3;

06.04.26 «Удинезе» – «Комо» – 0:0;

20.03.26 «Дженоа» – «Удинезе» – 0:2.

«Парма»

«Парма» набрала 36 очков и занимает 14-е место. Подопечные Карлоса Куэсты добыли 8 побед, 12 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 23:40.

Предыдущие результаты:

12.04.26 «Парма» – «Наполи» – 1:1;

04.04.26 «Лацио» – «Парма» – 1:1;

21.03.26 «Парма» – «Кремонезе» – 0:2.

Очные встречи

29.11.25 «Парма» – «Удинезе» – 0:2;

01.03.25 «Удинезе» – «Парма» – 1:0;

16.09.24 «Парма» – «Удинезе» – 2:3.

Прогноз на матч «Удинезе» – «Парма»

«Парма» не может выиграть 6 матчей кряду, но даже при таких результатах опережает зону вылета на 9 очков. «Удинезе» и вовсе может спокойно доигрывать сезон. В отсутствии мотивации хотелось бы ждать от команд яркого футбола, но результативность «Пармы» (23, меньше только у «Лечче») и 3-матчевая сухая серия «Удинезе» говорят об обратном.