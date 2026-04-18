«Удинезе» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.17

18 апреля 2026 8:26
Удинезе - Парма
18 апр. 2026, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 33 тур
2.17
Победа «Удинезе»
18 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Удинезе» и «Парма». Игра в Удине начнется в 16:00 (мск).

«Удинезе»

Команда Косты Руняича с 43 очками занимает 10-е место в Серии А. «Удинезе» добыл 12 побед, 7 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 38:42.

Последние результаты:

  • 11.04.26 «Милан» – «Удинезе» – 0:3;
  • 06.04.26 «Удинезе» – «Комо» – 0:0;
  • 20.03.26 «Дженоа» – «Удинезе» – 0:2.

«Парма»

«Парма» набрала 36 очков и занимает 14-е место. Подопечные Карлоса Куэсты добыли 8 побед, 12 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 23:40.

Предыдущие результаты:

  • 12.04.26 «Парма» – «Наполи» – 1:1;
  • 04.04.26 «Лацио» – «Парма» – 1:1;
  • 21.03.26 «Парма» – «Кремонезе» – 0:2.

Очные встречи

  • 29.11.25 «Парма» – «Удинезе» – 0:2;
  • 01.03.25 «Удинезе» – «Парма» – 1:0;
  • 16.09.24 «Парма» – «Удинезе» – 2:3.

Прогноз на матч «Удинезе» – «Парма»

«Парма» не может выиграть 6 матчей кряду, но даже при таких результатах опережает зону вылета на 9 очков. «Удинезе» и вовсе может спокойно доигрывать сезон. В отсутствии мотивации хотелось бы ждать от команд яркого футбола, но результативность «Пармы» (23, меньше только у «Лечче») и 3-матчевая сухая серия «Удинезе» говорят об обратном.

  • Прогноз – П1 с кф. 2.17.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 9.50.

2.17
Победа «Удинезе»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
