18 апреля в 29-м туре Первой лиги сыграют «Нефтяник» и «Спартак» Кострома. Матч в Нижнекамске начнется в 17:30 (мск).

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова с 36 очками занимает 9-е место. «Нефтехимик» добыл 8 побед, 12 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 31:32.

Последние результаты:

10.04.26 КАМАЗ – «Нефтехимик» – 0:0;

05.04.26 «Ротор» – «Нефтехимик» – 3:1;

01.04.26 «Нефтехимик» – «Факел» – 0:2.

«Спартак» Кострома

«Спартак» набрал 44 очка и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Бондаря добыли 11 побед, 11 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 40:33.

Предыдущие результаты:

11.04.26 «Черноморец» – «Спартак» К – 1:2;

04.04.26 «Спартак» К – «Енисей» – 2:1;

28.03.26 «Волга» – «Спартак» К – 1:0.

Очные встречи

03.08.25 «Спартак» – «Нефтехимик» – 1:1;

15.02.23 «Нефтехимик» – «Спартак» – 4:0.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Спартак» К

Гости претендуют на место в четверке, дающее право на стыковые матчи за выход в РПЛ. «Нефтехимик» при удачном финише сезона вполне может залететь в стыки, но с учетом последних результатов (1 гол в 4 матчах) в победу над гостями и Костромы верится с трудом.