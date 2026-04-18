«Нефтехимик» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.90

18 апреля 2026 8:40
Нефтехимик - Спартак К
18 апр. 2026, суббота 17:30 | Россия. PARI Первая лига, 29 тур
1.90
Ф2 (0)
18 апреля в 29-м туре Первой лиги сыграют «Нефтяник» и «Спартак» Кострома. Матч в Нижнекамске начнется в 17:30 (мск).

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова с 36 очками занимает 9-е место. «Нефтехимик» добыл 8 побед, 12 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 31:32.

Последние результаты:

  • 10.04.26 КАМАЗ – «Нефтехимик» – 0:0;
  • 05.04.26 «Ротор» – «Нефтехимик» – 3:1;
  • 01.04.26 «Нефтехимик» – «Факел» – 0:2.

«Спартак» Кострома

«Спартак» набрал 44 очка и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Бондаря добыли 11 побед, 11 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 40:33.

Предыдущие результаты:

  • 11.04.26 «Черноморец» – «Спартак» К – 1:2;
  • 04.04.26 «Спартак» К – «Енисей» – 2:1;
  • 28.03.26 «Волга» – «Спартак» К – 1:0.

Очные встречи

  • 03.08.25 «Спартак» – «Нефтехимик» – 1:1;
  • 15.02.23 «Нефтехимик» – «Спартак» – 4:0.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Спартак» К

Гости претендуют на место в четверке, дающее право на стыковые матчи за выход в РПЛ. «Нефтехимик» при удачном финише сезона вполне может залететь в стыки, но с учетом последних результатов (1 гол в 4 матчах) в победу над гостями и Костромы верится с трудом.

  • Прогноз – Ф2 (0) с кф. 1.90.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 6.50.

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Спартак К Нефтехимик
