18 апреля в 29-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Арсенал». Игра в Ярославле начнется в 17:00 (мск).

«Шинник»

Команда Артема Булойчика с 36 очками занимает 11-е место в Первой лиге. «Шинник» добыл 8 побед, 12 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 23:23.

Последние результаты:

12.04.26 «Волга» – «Шинник» – 0:1;

04.04.26 «Шинник» – КАМАЗ – 0:0;

28.03.26 «Нефтехимик» – «Шинник» – 0:0.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 36 очков и занимает 10-е место. Подопечные Дмитрия Гунько добыли 8 побед, 12 ничьих и потерпели 8 поражения, разница мячей – 38:34.

Предыдущие результаты:

12.04.26 «Торпедо» М – «Арсенал» – 1:1;

05.04.26 «Арсенал» – «Факел» – 1:2;

29.03.26 «Арсенал» – «Сокол» – 3:1.

Очные встречи

25.07.25 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1;

20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1;

26.10.24 «Арсенал» – «Шинник» – 1:1.

Прогноз на матч «Шинник» – «Арсенал»

Обе команды далеки как от зоны вылета, так и от призовых мест – сезон для них фактически завершен. Можно просто поиграть в свое удовольствие, но игра «Шинника» не сулит нам интересного поединка – в матчах ярославцев забито наименьшее количество голов в лиге (46). Ждем осторожной игры с минимумом моментов.