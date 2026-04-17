«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 3.20

17 апреля 2026 11:31
Челси - Манчестер Юнайтед
18 апр. 2026, суббота 22:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
3.20
Победа «Манчестер Юнайтед»
18 апреля 2026 года в 22:00 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. На «Стэмфорд Бридж» сойдутся переживающие кризис гиганты АПЛ – «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».

«Челси»

«Синие» продолжают камнем вниз падать подальше от зоны Лиги чемпионов. В течение месяца «Челси» выдал только один достойный матч, да и тот пришелся на кубковую встречу с аутсайдером третьего (!) дивизиона.

В команде Лиама Росеньора гуляет беспорядок: футболисты публично критикуют политику клуба (Кукурелья), а не которые и вовсе открыто говорят об уходе (Энцо Фернандес).

Последние три игры:

  • Челси – Ман Сити 0:3
  • Челси – Порт Вейл 7:0
  • Эвертон – Челси 3:0

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» тоже переживают кризис, первый при Майкле Каррике, однако он и близко не подходит к масштабам «Челси». «МЮ» маленько забуксовал, но рассчитывает «поправить здоровье» на «Стэмфорд Бридж».

Последние три игры:

  • МЮ – Лидс 1:2
  • Борнмут – МЮ 2:2
  • МЮ – Астон Вилла 3:1

Очные встречи

  • МЮ – Челси 2:1
  • Челси – МЮ 1:0
  • МЮ – Челси 1:1

Прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

Решительно не ясно, за счет чего Росеньор собирается вытаскивать «Челси» из ямы. Команда больше мучается, чем играет. При таких раскладах «синих» не стоит ждать не то что в ЛЧ, но и даже в Лиге конференций. «Манчестер Юнайтед» просто обязан воспользоваться такой неразберихой в рядах соперника. Ранее Каррик справился с «Арсеналом» и «Ман Сити». Почему бы ему не взять максимум и в Западном Лондоне?

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед», коэффициент – 3,20. Прогноз на счет – 1:2.

Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси
18+
