18 апреля 2026 года в 22:00 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. На «Стэмфорд Бридж» сойдутся переживающие кризис гиганты АПЛ – «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».

«Челси»

«Синие» продолжают камнем вниз падать подальше от зоны Лиги чемпионов. В течение месяца «Челси» выдал только один достойный матч, да и тот пришелся на кубковую встречу с аутсайдером третьего (!) дивизиона.

В команде Лиама Росеньора гуляет беспорядок: футболисты публично критикуют политику клуба (Кукурелья), а не которые и вовсе открыто говорят об уходе (Энцо Фернандес).

Последние три игры:

Челси – Ман Сити 0:3

Челси – Порт Вейл 7:0

Эвертон – Челси 3:0

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» тоже переживают кризис, первый при Майкле Каррике, однако он и близко не подходит к масштабам «Челси». «МЮ» маленько забуксовал, но рассчитывает «поправить здоровье» на «Стэмфорд Бридж».

Последние три игры:

МЮ – Лидс 1:2

Борнмут – МЮ 2:2

МЮ – Астон Вилла 3:1

Очные встречи

МЮ – Челси 2:1

Челси – МЮ 1:0

МЮ – Челси 1:1

Прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

Решительно не ясно, за счет чего Росеньор собирается вытаскивать «Челси» из ямы. Команда больше мучается, чем играет. При таких раскладах «синих» не стоит ждать не то что в ЛЧ, но и даже в Лиге конференций. «Манчестер Юнайтед» просто обязан воспользоваться такой неразберихой в рядах соперника. Ранее Каррик справился с «Арсеналом» и «Ман Сити». Почему бы ему не взять максимум и в Западном Лондоне?

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед», коэффициент – 3,20. Прогноз на счет – 1:2.