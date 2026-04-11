«Челси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.15

11 апреля 2026 11:51
Челси - Манчестер Сити
12 апр. 2026, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 32 тур
12 апреля в рамках 32-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» состоится грандиозное противостояние – «Челси» примет «Манчестер Сити». Хозяева переживают не лучшие времена, а гости продолжают погоню за «Арсеналом» в чемпионской гонке. «Горожане» имеют феноменальную статистику личных встреч, и это делает их явными фаворитами.

«Челси»

Лондонцы сейчас напоминают команду, которая потеряла берега. Оборона «синих» – это сплошная головная боль: 2.4 пропущенных гола в среднем за последние 5 матчей, а пропускают они в 8 из 10 последних игр. Разгром от «Эвертона» (0:3) – это тревожный звоночек. Да, в атаке у «Челси» есть Жоао Педро (22 гола в сезоне), и команда забивает 1.8 гола за матч в последних 5 встречах. Но когда ты пропускаешь больше, чем забиваешь, рассчитывать на успех против «Манчестер Сити» сложно. Дома «Челси» ещe может цепляться за очки (5 из 7 последних матчей без поражений), но статистика личных встреч пугает: 13 матчей подряд без побед над «горожанами».

«Манчестер Сити»

«Сити» – это машина, которая продолжает штамповать очки. Восемь матчей без поражений в АПЛ, обязательные голы в 8 последних турах – Пеп Гвардиола настроил команду по-чемпионски. Эрлинг Холанд (36 голов в сезоне) – это машина для забивания, которая способна разорвать любую оборону. Даже в гостях «Манчестер Сити» чувствует себя уверенно – 6 из 8 последних выездных матчей без поражений. И главный козырь: 13 матчей подряд «горожане» не проигрывают «Челси»! Это уже не статистика, это проклятие для «синих». Забивают они в каждой из этих 13 встреч – железобетонная традиция.

Факты о командах

«Челси»

  • Оборона – слабое место: 2.4 пропущенных за последние 5 игр
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.80 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Жоао Педро (22 гола)
  • Тринадцать матчей подряд без побед над «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити»

  • Восемь матчей без поражений в АПЛ – стабильность высшего уровня
  • Забивает в 13 последних очных матчах с «Челси»
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд (36 голов)

Прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Сити»

«Челси» может сколько угодно надеяться на домашние стены, но против такой статистики сложно что-то противопоставить. Тринадцать матчей без побед над «Сити» – это колоссальное психологическое давление. «Горожане» будут забивать – они забивают «Челси» всегда. Вопрос лишь в том, смогут ли «синие» ответить. Учитывая их проблемы в обороне, Холанд и компания должны получить достаточно моментов. Лондонцы дома могут забить, но этого будет недостаточно, чтобы отобрать очки у чемпионской машины Пепа.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 2.15
  • Обе забьют – да

Автор: Миронов Николай
