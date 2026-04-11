11 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. Переживающий непростые времена «Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» с крепким середняком Премьер-лиги «Фулхэмом».
«Ливерпуль»
«Красные» переживают очередной кризис в турбулентном пост-чемпионском сезоне. После паузы на международные матчи «Ливерпуль» сперва безвольно влетел «Манчестер Сити» в Кубке Англии, а затем уступил «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, при этом не сподобившись ни разу пробить в створ ворот российского голкипера действующих чемпионов Европы Матвея Сафонова.
Последние три игры:
- ПСЖ – Ливерпуль
- Манчестер Сити – Ливерпуль 4:0
- Брайтон – Ливерпуль 2:1
«Фулхэм»
«Дачники» оправдывают статус середняка Премьер-лиги, но при этом не забывают регулярно отбирать очки у больших команд. У подопечных Марку Силвы нет проблем с настроем, и они всегда готовы радостно вставить палку в колеса фаворитов.
Последние три игры:
- Фулхэм – Бернли 3:1
- Ноттингем Форест – Фулхэм 0:0
- Фулхэм – Саутгемптон 0:1 (Кубок Англии)
Очные встречи
- Фулхэм – Ливерпуль 2:2
- Фулхэм – Ливерпуль 3:2
- Ливерпуль – Фулхэм 2:2
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Фулхэм»
«Ливерпуль» попал в психологическую яму. Менеджер Арне Слот теряет связь с раздевалкой и все идет к тому, что летом на «Энфилде» будут большие перемены (Хаби Алонсо, ваш выход!). «Красные» ведут борьбу за место в ЛЧ, но их нынешнее состояние совсем не гарантирует успеха. Полагаем, что «Фулхэм» сможет зацепиться очки.
Прогноз: «Фулхэм» не проиграет, коэффициент – 2,25. Прогноз на счет – 2:2.