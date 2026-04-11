«Ливерпуль» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 2.25

11 апреля 2026 10:15
11 апр. 2026, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 32 тур
11 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии. Переживающий непростые времена «Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» с крепким середняком Премьер-лиги «Фулхэмом».

«Ливерпуль»

«Красные» переживают очередной кризис в турбулентном пост-чемпионском сезоне. После паузы на международные матчи «Ливерпуль» сперва безвольно влетел «Манчестер Сити» в Кубке Англии, а затем уступил «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, при этом не сподобившись ни разу пробить в створ ворот российского голкипера действующих чемпионов Европы Матвея Сафонова.

Последние три игры:

  • ПСЖ – Ливерпуль
  • Манчестер Сити – Ливерпуль 4:0
  • Брайтон – Ливерпуль 2:1

«Фулхэм»

«Дачники» оправдывают статус середняка Премьер-лиги, но при этом не забывают регулярно отбирать очки у больших команд. У подопечных Марку Силвы нет проблем с настроем, и они всегда готовы радостно вставить палку в колеса фаворитов.

Последние три игры:

  • Фулхэм – Бернли 3:1
  • Ноттингем Форест – Фулхэм 0:0
  • Фулхэм – Саутгемптон 0:1 (Кубок Англии)

Очные встречи

  • Фулхэм – Ливерпуль 2:2
  • Фулхэм – Ливерпуль 3:2
  • Ливерпуль – Фулхэм 2:2

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Фулхэм»

«Ливерпуль» попал в психологическую яму. Менеджер Арне Слот теряет связь с раздевалкой и все идет к тому, что летом на «Энфилде» будут большие перемены (Хаби Алонсо, ваш выход!). «Красные» ведут борьбу за место в ЛЧ, но их нынешнее состояние совсем не гарантирует успеха. Полагаем, что «Фулхэм» сможет зацепиться очки.

Прогноз: «Фулхэм» не проиграет, коэффициент – 2,25. Прогноз на счет – 2:2.

Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Фулхэм Ливерпуль
