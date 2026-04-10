11 апреля в 24-м туре РПЛ сыграют «Балтика» и «Парпи НН». Игра в Калининграде начнется в 19:30 (мск).

«Балтика»

Команда Андрея Талалаева с 43 очками занимает 4-е место в РПЛ. «Балтика» добыла 11 побед, 10 ничьих и потерпела 2 поражения при разнице 32:11.

Последние результаты:

05.04.26 «Динамо» Мх – «Балтика» – 2:2;

21.03.26 «Балтика» – «Сочи» – 4:0;

14.03.26 «Балтика» – ЦСКА – 1:0.

«Пари НН»

Нижегородцы набрали 20 очков и занимают 14-е место. Подопечные Алексея Шпилевского добыли 6 побед при 2 ничьих и 15 поражениях, разница мячей – 18:37.

Предыдущие результаты:

05.04.26 «Пари НН» – «Ростов» – 0:1;

21.03.26 «Краснодар» – «Пари НН» – 5:0;

15.03.26 «Пари НН» – «Крылья Советов» – 3:0.

Очные встречи

26.10.25 «Пари НН» – «Балтика» – 0:0;

30.03.24 «Балтика» – «Пари НН» – 2:0;

12.11.23 «Пари НН» – «Балтика» – 0:0.

Прогноз на матч «Балтика» – «Пари НН»

«Балтика» подобралась на расстояние 1 очка к топ-3. В прошлом туре была досадная ничья в Махачкале, где калининградцы к тому же пропустили 2 гола – для сравнения, за предыдущие 22 тура «Балтика» пропустила 9 и по-прежнему является самой надежной командой РПЛ. «Пари НН» – подходящий соперник для пополнения багажа очков команды Талалаева.