«Балтика» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.50

10 апреля 2026 11:19
Балтика - Пари НН
11 апр. 2026, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 24 тур
1.50
Победа «Балтики»
11 апреля в 24-м туре РПЛ сыграют «Балтика» и «Парпи НН». Игра в Калининграде начнется в 19:30 (мск).

«Балтика»

Команда Андрея Талалаева с 43 очками занимает 4-е место в РПЛ. «Балтика» добыла 11 побед, 10 ничьих и потерпела 2 поражения при разнице 32:11.

Последние результаты:

  • 05.04.26 «Динамо» Мх – «Балтика» – 2:2;
  • 21.03.26 «Балтика» – «Сочи» – 4:0;
  • 14.03.26 «Балтика» – ЦСКА – 1:0.

«Пари НН»

Нижегородцы набрали 20 очков и занимают 14-е место. Подопечные Алексея Шпилевского добыли 6 побед при 2 ничьих и 15 поражениях, разница мячей – 18:37.

Предыдущие результаты:

  • 05.04.26 «Пари НН» – «Ростов» – 0:1;
  • 21.03.26 «Краснодар» – «Пари НН» – 5:0;
  • 15.03.26 «Пари НН» – «Крылья Советов» – 3:0.

Очные встречи

  • 26.10.25 «Пари НН» – «Балтика» – 0:0;
  • 30.03.24 «Балтика» – «Пари НН» – 2:0;
  • 12.11.23 «Пари НН» – «Балтика» – 0:0.

Прогноз на матч «Балтика» – «Пари НН»

«Балтика» подобралась на расстояние 1 очка к топ-3. В прошлом туре была досадная ничья в Махачкале, где калининградцы к тому же пропустили 2 гола – для сравнения, за предыдущие 22 тура «Балтика» пропустила 9 и по-прежнему является самой надежной командой РПЛ. «Пари НН» – подходящий соперник для пополнения багажа очков команды Талалаева.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.50.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 6.00.

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Пари НН Балтика
