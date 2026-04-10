«Астана» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

10 апреля 2026 11:50
Астана - Ордабасы
11 апр. 2026, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1.62
«Ордабасы» не проиграет (X2)
11 апреля в рамках 5-го тура казахстанской Премьер-лиги «Астана» примет «Ордабасы». Хозяева занимают 5-е место с 7 очками, гости расположились на 2-й строчке с 8 очками. Обе команды находятся в хорошей форме, но «Ордабасы» выглядит предпочтительнее.

«Астана»

Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от «Кайрата» (0:4). Команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей. В последних 5 играх «Астана» забила 1.60 гола в среднем и пропустила 1.20. В личных встречах с «Ордабасы» хозяева имеют смешанную статистику.

«Ордабасы»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и в 10 последних в целом. «Ордабасы» обязательно забивает в 7 последних матчах и имеет лучшую атаку в лиге (7 голов). В последних 5 играх гости забили 2.20 гола в среднем и пропустили 1.00. В личных встречах с «Астаной» «Ордабасы» забивает в 6 последних матчах.

Факты о командах

«Астана»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Поражение от «Кайрата» (0:4) в последнем матче
  • 5-е место в турнире

«Ордабасы»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Лучшая атака в лиге – 7 голов
  • В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних очных матчах с «Астаной»

Прогноз на матч «Астана» – «Ордабасы»

«Ордабасы» является фаворитом благодаря отличной форме (10 матчей без поражений), лучшей атаке в лиге и преимуществу в личных встречах (6 матчей с забитыми голами). «Астана» потерпела крупное поражение в последнем туре. Учитывая форму гостей и их атакующую мощь, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш «Ордабасы».

Рекомендованные ставки

  • «Ордабасы» не проиграет (X2) – коэффициент 1.62
  • Обе забьют – да

Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Астана
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
18+
