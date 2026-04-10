«Кайсериспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.63

10 апреля 2026 10:28
Кайсериспор - Фенербахче
11 апр. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 29 тур
11 апреля в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» примет «Фенербахче». Хозяева находятся в зоне вылета на 16-м месте с 23 очками, гости расположились на 2-й строчке с 63 очками. «Фенербахче» является явным фаворитом.

«Кайсериспор»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. В последних 5 играх «Кайсериспор» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 1.40. В личных встречах с «Фенербахче» хозяева забивают в 3 последних матчах.

«Фенербахче»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и забивает в 7 из 9 последних. В последних 5 играх «Фенербахче» забил 2.40 гола в среднем и пропустил 1.00. В личных встречах с «Кайсериспором» «Фенербахче» не проигрывает в 9 последних матчах и забивает в 9 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Фенербахче»

«Фенербахче» является абсолютным фаворитом: команда борется за чемпионство, имеет мощную атаку и феноменальную статистику личных встреч (9 матчей без поражений, 9 матчей с забитыми голами). «Кайсериспор» находится в зоне вылета и много пропускает. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Фенербахче».

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.63
  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.40

Автор: Бестужев Павел
