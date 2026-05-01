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2 мая в 35-м туре Серии А сыграют «Удинезе» и «Торино». Игра в Удине начнется в 16:00 (мск).

«Удинезе»

Команда Косты Руньяича с 44 очками занимает 11-е место в Серии А. «Удинезе» добыл 12 побед, 8 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 41:46.

Последние результаты:

27.04.26 «Лацио» – «Удинезе» – 3:3;

18.04.26 «Удинезе» – «Парма» – 0:1;

11.04.26 «Милан» – «Удинезе» – 0:3.

«Торино»

«Торино» набрал 41 очко и занимает 13-е место. Подопечные Марко Барони добыли 11 побед, 8 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 39:56.

Предыдущие результаты:

26.04.26 «Торино» – «Интер» – 2:2;

19.04.26 «Кремонезе» – «Торино» – 0:0;

11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1.

Очные встречи

07.01.26 «Торино» – «Удинезе» – 1:2;

23.04.25 «Торино» – «Удинезе» – 2:0;

29.12.24 «Удинезе» – «Торино» – 2:2.

Прогноз на матч «Удинезе» – «Торино»

Встреча двух середняков, которые спокойно доигрывают сезон, пройдет в равной борьбе. Мы вправе ожидать интересной игры с голами – тем более, что больше «Торино» пропустила только безнадежная «Пиза». «Удинезе» в прошлом туре выдал выездную феерию с «Лацио» (3:3) и может продолжать радовать зрителей искрометным футболом.