2 мая на стадионе «Спартак» в Могилeве состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Днепр» примет «Барановичи». Встреча аутсайдеров чемпионата имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева пытаются набрать первые очки в сезоне, а гости являются главным претендентом на вылет.

«Днепр» Могилев

Могилевчане подходят к матчу после гостевого поражения от «Ислочи» (1:2) и пропускают в четырeх последних турах. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Кирилл Кириленко с 3 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Днепр» не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей против «Барановичей».

«Барановичи»

Гости переживают катастрофический старт сезона и потерпели пять поражений подряд. Команда пропускает в пяти последних матчах и имеет худшую оборону в лиге – 15 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 3.00 гола за матч. «Барановичи» практически не забивают – 2 гола за тот же отрезок и средний показатель 0.40 гола за игру. Команда проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах.

Факты о командах

«Днепр» Могилев

Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей против «Барановичей»

Поражение в последнем матче от «Ислочи» (1:2)

«Барановичи»

Проигрывает в 5 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 5 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 3.00 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру

Проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Днепр» Могилев – «Барановичи»

«Днепр» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Барановичей». Гости являются главным аутсайдером лиги и пропускают в огромных количествах. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки