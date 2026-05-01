2 мая на стадионе «Спартак» в Могилeве состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Днепр» примет «Барановичи». Встреча аутсайдеров чемпионата имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева пытаются набрать первые очки в сезоне, а гости являются главным претендентом на вылет.
«Днепр» Могилев
Могилевчане подходят к матчу после гостевого поражения от «Ислочи» (1:2) и пропускают в четырeх последних турах. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Кирилл Кириленко с 3 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Днепр» не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей против «Барановичей».
«Барановичи»
Гости переживают катастрофический старт сезона и потерпели пять поражений подряд. Команда пропускает в пяти последних матчах и имеет худшую оборону в лиге – 15 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 3.00 гола за матч. «Барановичи» практически не забивают – 2 гола за тот же отрезок и средний показатель 0.40 гола за игру. Команда проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах.
Факты о командах
«Днепр» Могилев
- Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги
- Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
- Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей против «Барановичей»
- Поражение в последнем матче от «Ислочи» (1:2)
«Барановичи»
- Проигрывает в 5 последних матчах Высшей лиги
- Пропускает в 5 последних матчах Высшей лиги
- В последних 5 играх пропускает в среднем 3.00 гола за игру
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру
- Проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах
Прогноз на матч «Днепр» Могилев – «Барановичи»
«Днепр» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Барановичей». Гости являются главным аутсайдером лиги и пропускают в огромных количествах. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.
Рекомендованные ставки
- Победа «Днепра» с форой (-1) – коэффициент 2.6
- Индивидуальный тотал «Днепра» больше 1.5