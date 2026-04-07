«Зенит» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

07 апреля 2026 9:00
Зенит - Спартак
08 апр. 2026, среда 20:45 | Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
8 апреля в рамках 1/2 финала FONBET Кубка России на стадионе в Санкт-Петербурге встретятся принципиальные соперники – «Зенит» и «Спартак». Сине-бело-голубые подходят к матчу в отличной форме и имеют преимущество домашнего поля, а также историческое преимущество в личных встречах.

«Зенит»

Хозяева находятся в великолепной форме. Команда побеждает в 5 последних матчах и забивает в 9 последних. В кубковом турнире «Зенит» побеждает в 3 последних матчах, обязательно забивает в 7 последних и не пропускает в 3 последних. В последних 5 играх сине-бело-голубые забили 2.00 гола в среднем и пропустили всего 0.40. Оборона выглядит практически непроходимой. В личных встречах со «Спартаком» «Зенит» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 4 последних очных встречах.

«Спартак»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних. В кубковом турнире «Спартак» обязательно забивает в 7 последних матчах. В последних 5 играх красно-белые забили 1.80 гола в среднем и пропустили 1.20. В личных встречах с «Зенитом» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Зенит»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 9 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних кубковых матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

«Спартак»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Забивает в 7 последних кубковых матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

«Зенит» является явным фаворитом: команда побеждает 5 матчей подряд, имеет надeжную оборону (0.40 пропущенных) и историческое преимущество в личных встречах (10 из 12 матчей без поражений). «Спартак» также в хорошей форме, но на выезде против принципиального соперника у него будут серьeзные проблемы. Учитывая форму хозяев и их доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Зенита» с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Спартака» меньше 0.5

Автор: Воронцов Егор
