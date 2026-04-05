5 апреля в 30-м туре Примеры сыграют «Алавес» и «Осасуна». Матч в Витории-Гастейсе начнется в 22:00 (мск).

«Алавес»

Команда Кике Флореса с 31 очком занимает 16-е место в Примере. «Алавес» добыл 8 побед, 7 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 30:41.

Последние результаты:

22.03.26 «Сельта» – «Алавес» – 3:4;

13.03.26 «Алавес» – «Вильярреал» – 1:1;

08.03.26 «Валенсия» – «Алавес» – 3:2.

«Осасуна»

«Осасуна» набрала 37 очков и занимает 10-е место. Подопечные Алессио Лиши добыли 10 побед, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 34:35.

Предыдущие результаты:

21.03.26 «Осасуна» – «Жирона» – 1:0;

15.03.26 «Реал Сосьедад» – «Осасуна» – 3:1;

07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2.

Очные встречи

20.12.25 «Осасуна» – «Алавес» – 3:0;

24.05.25 «Алавес» – «Осасуна» – 1:1;

08.12.24 «Осасуна» – «Алавес» – 2:2.

Прогноз на матч «Алавес» – «Осасуна»

В первом круге «Осасуна» дома разгромила «Алавес» со счетом 3:0. Впрочем, ничего удивительного: команда из Витории-Гастейс не может победить памплонцев в официальном матче с 2016 года! Безусловно, рано или поздно серия прервется, но вряд ли это произойдет в предстоящем матче.