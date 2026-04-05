Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Алавес» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.10

05 апреля 2026 9:13
Алавес - Осасуна
05 апр. 2026, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 30 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Ф2 (0)
Сделать ставку

5 апреля в 30-м туре Примеры сыграют «Алавес» и «Осасуна». Матч в Витории-Гастейсе начнется в 22:00 (мск).

«Алавес»

Команда Кике Флореса с 31 очком занимает 16-е место в Примере. «Алавес» добыл 8 побед, 7 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 30:41.

Последние результаты:

  • 22.03.26 «Сельта» – «Алавес» – 3:4;
  • 13.03.26 «Алавес» – «Вильярреал» – 1:1;
  • 08.03.26 «Валенсия» – «Алавес» – 3:2.

«Осасуна»

«Осасуна» набрала 37 очков и занимает 10-е место. Подопечные Алессио Лиши добыли 10 побед, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 34:35.

Предыдущие результаты:

  • 21.03.26 «Осасуна» – «Жирона» – 1:0;
  • 15.03.26 «Реал Сосьедад» – «Осасуна» – 3:1;
  • 07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2.

Очные встречи

  • 20.12.25 «Осасуна» – «Алавес» – 3:0;
  • 24.05.25 «Алавес» – «Осасуна» – 1:1;
  • 08.12.24 «Осасуна» – «Алавес» – 2:2.

Прогноз на матч «Алавес» – «Осасуна»

В первом круге «Осасуна» дома разгромила «Алавес» со счетом 3:0. Впрочем, ничего удивительного: команда из Витории-Гастейс не может победить памплонцев в официальном матче с 2016 года! Безусловно, рано или поздно серия прервется, но вряд ли это произойдет в предстоящем матче.

  • Прогноз – Ф2 (0) с кф. 2.10.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 8.00.

Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Осасуна Алавес
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 