05 апреля 2026 9:13
Алавес - Осасуна
05 апр. 2026, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 30 тур
5 апреля в 30-м туре Примеры сыграют «Алавес» и «Осасуна». Матч в Витории-Гастейсе начнется в 22:00 (мск).
«Алавес»
Команда Кике Флореса с 31 очком занимает 16-е место в Примере. «Алавес» добыл 8 побед, 7 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 30:41.
Последние результаты:
- 22.03.26 «Сельта» – «Алавес» – 3:4;
- 13.03.26 «Алавес» – «Вильярреал» – 1:1;
- 08.03.26 «Валенсия» – «Алавес» – 3:2.
«Осасуна»
«Осасуна» набрала 37 очков и занимает 10-е место. Подопечные Алессио Лиши добыли 10 побед, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 34:35.
Предыдущие результаты:
- 21.03.26 «Осасуна» – «Жирона» – 1:0;
- 15.03.26 «Реал Сосьедад» – «Осасуна» – 3:1;
- 07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2.
Очные встречи
- 20.12.25 «Осасуна» – «Алавес» – 3:0;
- 24.05.25 «Алавес» – «Осасуна» – 1:1;
- 08.12.24 «Осасуна» – «Алавес» – 2:2.
Прогноз на матч «Алавес» – «Осасуна»
В первом круге «Осасуна» дома разгромила «Алавес» со счетом 3:0. Впрочем, ничего удивительного: команда из Витории-Гастейс не может победить памплонцев в официальном матче с 2016 года! Безусловно, рано или поздно серия прервется, но вряд ли это произойдет в предстоящем матче.
- Прогноз – Ф2 (0) с кф. 2.10.
- Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 8.00.