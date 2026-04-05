Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хетафе» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.40

05 апреля 2026 9:52
Хетафе - Атлетик
05 апр. 2026, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 30 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Обе забьют – да
Сделать ставку

5 апреля в 30-м туре Примеры сыграют «Хетафе» и «Атлетик». Матч в Хетафе начнется в 15:00 (мск).

«Хетафе»

Команда Пепе Борделаса с 38 очками занимает 8-е место в Примере. «Хетафе» добыл 11 побед, 5 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 25:31.

Последние результаты:

  • 21.03.26 «Эспаньол» – «Хетафе» – 1:2;
  • 14.03.26 «Атлетико» – «Хетафе» – 1:0;
  • 08.03.26 «Хетафе» – «Бетис» – 2:0.

«Атлетик»

«Атлетик» набрал 38 очков и занимает 9-е место. Подопечные Эрнесто Вальверде добыли 11 побед, 5 ничьих и потерпели 13 поражений, разница мячей – 32:41.

Предыдущие результаты:

  • 22.03.26 «Атлетик» – «Бетис» – 2:1;
  • 14.03.26 «Жирона» – «Атлетик» – 3:0;
  • 07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1.

Очные встречи

  • 25.10.25 «Атлетик» – «Хетафе» – 0:1;
  • 15.05.25 «Хетафе» – «Атлетик» – 0:2;
  • 15.08.24 «Атлетик» – «Хетафе» – 1:1.

Прогноз на матч «Хетафе» – «Атлетик»

Обе команды продолжают борьбу за еврокубки, поэтому очки нужны как воздух. В первом круге «Хетафе» на выезде победил басков, но это была первая победа за последние 5 лет и 11 матчей. В этом сезоне команды редко играют вничью, а вот в очных противостояниях делят очки сплошь и рядом. Высока вероятность мирного исхода и сейчас.

  • Прогноз – «обе забьют – да» с кф. 2.40.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.00.

Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Атлетик Хетафе
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 