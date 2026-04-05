Хетафе - Атлетик
05 апр. 2026, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 30 тур
5 апреля в 30-м туре Примеры сыграют «Хетафе» и «Атлетик». Матч в Хетафе начнется в 15:00 (мск).
«Хетафе»
Команда Пепе Борделаса с 38 очками занимает 8-е место в Примере. «Хетафе» добыл 11 побед, 5 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 25:31.
Последние результаты:
- 21.03.26 «Эспаньол» – «Хетафе» – 1:2;
- 14.03.26 «Атлетико» – «Хетафе» – 1:0;
- 08.03.26 «Хетафе» – «Бетис» – 2:0.
«Атлетик»
«Атлетик» набрал 38 очков и занимает 9-е место. Подопечные Эрнесто Вальверде добыли 11 побед, 5 ничьих и потерпели 13 поражений, разница мячей – 32:41.
Предыдущие результаты:
- 22.03.26 «Атлетик» – «Бетис» – 2:1;
- 14.03.26 «Жирона» – «Атлетик» – 3:0;
- 07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1.
Очные встречи
- 25.10.25 «Атлетик» – «Хетафе» – 0:1;
- 15.05.25 «Хетафе» – «Атлетик» – 0:2;
- 15.08.24 «Атлетик» – «Хетафе» – 1:1.
Прогноз на матч «Хетафе» – «Атлетик»
Обе команды продолжают борьбу за еврокубки, поэтому очки нужны как воздух. В первом круге «Хетафе» на выезде победил басков, но это была первая победа за последние 5 лет и 11 матчей. В этом сезоне команды редко играют вничью, а вот в очных противостояниях делят очки сплошь и рядом. Высока вероятность мирного исхода и сейчас.
- Прогноз – «обе забьют – да» с кф. 2.40.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.00.