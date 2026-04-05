5 апреля 2026 года в 19:30 состоится поединок 23-го тура чемпионата России. В центральном матче уик-энда сойдутся два представителя столицы – «Спартак» померяется силами с «Локомотивом».

«Спартак»

«Народная команда» осваивается под руководством нового коуча – испанца Хуана Карлоса Карседо. При бывшем ассистенте Унаи Эмери «красно-белые» одержали 4 победы в 6 матчах. Правда, «Спартак» хромает в так называемых больших играх, уступив в дерби «Динамо» и питерскому «Зениту».

Последние три игры:

Оренбург – Спартак 0:2

Спартак – Динамо Москва 1:0 (Кубок России)

Зенит – Спартак 2:0

«Локомотив»

«Локо» радует глаз веселым и результативным футболом, но не отличается стабильностью в плане результатов. Весной «железнодорожники» успели сойти с дистанции в Кубке России и уже на пять очков отстают от лидера и действующего чемпиона РПЛ «Краснодара». Впрочем, у команды Михаила Галактионова есть неплохие шансы как минимум финишировать в топ-3 Премьер-лиги.

Последние три игры:

Локомотив – Акрон 5:1

Крылья Советов – Локомотив 2:2 (поражение «Локо» в серии пенальти, Кубок России)

Рубин – Локомотив 3:0

Очные встречи

Локомотив – Спартак 2:3

Спартак – Локомотив 3:1

Локомотив – Спартак 4:2

Прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив»

Обе команды любят и не стесняются атаковать. «Локомотив» и вовсе частенько забывает о защитных порядках: в 2026 году «железнодорожники» еще ни разу не отыграли на ноль по части обороны. Полагаем, что дерби на «Лукойл Арене» порадует высокой результативностью.

Прогноз: обе забьют. Коэффициент – 1,61. Прогноз на счет – 2:2.