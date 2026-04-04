«Улытау» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.7

04 апреля 2026 11:13
Улытау - Актобе
05 апр. 2026, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

5 апреля в рамках 4-го тура казахстанской Премьер-лиги «Улытау» примет «Актобе». Хозяева набрали 4 очка после 3 туров (7-е место), гости имеют 3 очка (10-е место). «Актобе» находится в ужасной выездной форме, тогда как «Улытау» стабилен дома.

«Улытау»

Хозяева подходят к матчу в хорошей домашней форме. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей. В последних 5 играх «Улытау» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 1.00. В личных встречах с «Актобе» дома «Улытау» побеждал в последнем матче (2:1).

«Актобе»

Гости находятся в ужасной выездной форме. Команда проигрывает в 10 последних гостевых матчах подряд. «Актобе» пропускает в 5 последних матчах и в 9 последних в целом. В последних 5 играх гости забили 1.20 гола в среднем и пропустили 2.60. Оборона катастрофическая. В личных встречах с «Улытау» на выезде у «Актобе» сложная статистика.

Факты о командах

«Улытау»

  • Поражение в последнем матче от «Окжетпеса» (1:2)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждал дома в последнем очном матче с «Актобе» (2:1)

«Актобе»

  • Поражение в последнем матче от «Елимая» (1:4)
  • Проигрывает в 10 последних гостевых матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 последних матчах

Прогноз на матч «Улытау» – «Актобе»

«Актобе» находится в ужасной выездной форме: 10 поражений подряд на выезде и катастрофическая оборона (2.60 пропущенных). «Улытау» дома стабилен (7 из 9 матчей без поражений). Учитывая выездной кризис гостей и домашнюю стабильность хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Улытау» или как минимум его непроигрыш.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.7

Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Актобе Улытау
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
