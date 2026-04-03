Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лилль» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.65

03 апреля 2026 9:08
Лилль - Ланс
04 апр. 2026, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют – да
Сделать ставку

4 апреля в рамках 28-го тура французской Лиги 1 состоится дерби, в котором «Лилль» примет «Ланс». Хозяева занимают 5-е место с 47 очками после 27 туров, гости расположились на 2-й строчке с 59 очками. «Ланс» борется за чемпионство и имеет мощнейшую атаку.

«Лилль»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и обязательно забивает в 6 последних. В последних 5 играх «Лилль» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Оливье Жиру (10 голов в 38 матчах). В личных встречах с «Лансом» «Лилль» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 8 из 10 очных встреч.

«Ланс»

Гости находятся в фантастической атакующей форме. Команда забивает в 21 последнем матче подряд и обязательно забивает в 17 последних матчах. В последних 5 играх «Ланс» забил 2.40 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Одсонн Эдуар (13 голов в 26 матчах). В последней игре «Ланс» разгромил «Анже» (5:1). В личных встречах с «Лиллем» гости имеют смешанную статистику.

Факты о командах

«Лилль»

  • Победа в последнем матче над «Марселем» (2:1)
  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «Лансом»

«Ланс»

  • Победа в последнем матче над «Анже» (5:1)
  • Забивает в 21 последнем матче подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 2-е место в турнире, 59 очков

Прогноз на матч «Лилль» – «Ланс»

Ожидается напряжeнное дерби. «Ланс» обладает мощнейшей атакой (2.40 гола за игру) и забивает в 21 матче подряд. «Лилль» дома стабилен (7 матчей без поражений) и традиционно успешно играет против принципиального соперника. Обе команды находятся в хорошей форме, но атакующая мощь гостей даeт им небольшое преимущество. Учитывая, что «Ланс» забивает в каждом матче, а «Лилль» пропускает в 5 последних играх, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов

1.65
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Ланс Лилль
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 