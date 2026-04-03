4 апреля в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» примет «РБ Лейпциг». Хозяева занимают 14-е место с 28 очками после 27 туров, гости расположились на 4-й строчке с 50 очками. «Лейпциг» борется за место в Лиге чемпионов и имеет феноменальную статистику личных встреч.
«Вердер»
Хозяева подходят к матчу после победы над «Вольфсбургом» (1:0). В последних 5 играх «Вердер» забил 1.60 гола в среднем и пропустил 1.00. Лучший бомбардир – Йенс Стаге (7 голов в 24 матчах). В личных встречах с «Лейпцигом» статистика катастрофическая: бременцы не могут выиграть в 12 последних матчах.
«РБ Лейпциг»
Гости подходят к матчу после разгрома «Хоффенхайма» (5:0). В последних 5 играх «Лейпциг» забил 2.20 гола в среднем и пропустил 1.00. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей. В личных встречах с «Вердером» «Лейпциг» не проигрывает в 12 последних матчах и забивает в 15 из 17 очных встреч.
Факты о командах
Прогноз на матч «Вердер» – «РБ Лейпциг»
«Лейпциг» является явным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, только что разгромила соперника 5:0 и имеет феноменальную статистику личных встреч (12 матчей без поражений). «Вердер» находится в зоне вылета и традиционно неудачно играет против «Лейпцига». Учитывая атакующую мощь гостей и их преимущество в классе, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Лейпцига».
Рекомендованные ставки
- Фора «РБ Лейпциг» (-1) – коэффициент 2.45
- Победа «РБ Лейпциг»