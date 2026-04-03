«Вердер» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 2.45

03 апреля 2026 9:30
Вердер - РБ Лейпциг
04 апр. 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 28 тур
2.45
Фора «РБ Лейпциг» (-1)
4 апреля в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» примет «РБ Лейпциг». Хозяева занимают 14-е место с 28 очками после 27 туров, гости расположились на 4-й строчке с 50 очками. «Лейпциг» борется за место в Лиге чемпионов и имеет феноменальную статистику личных встреч.

«Вердер»

Хозяева подходят к матчу после победы над «Вольфсбургом» (1:0). В последних 5 играх «Вердер» забил 1.60 гола в среднем и пропустил 1.00. Лучший бомбардир – Йенс Стаге (7 голов в 24 матчах). В личных встречах с «Лейпцигом» статистика катастрофическая: бременцы не могут выиграть в 12 последних матчах.

«РБ Лейпциг»

Гости подходят к матчу после разгрома «Хоффенхайма» (5:0). В последних 5 играх «Лейпциг» забил 2.20 гола в среднем и пропустил 1.00. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей. В личных встречах с «Вердером» «Лейпциг» не проигрывает в 12 последних матчах и забивает в 15 из 17 очных встреч.

Факты о командах

«Вердер»

  • Победа в последнем матче над «Вольфсбургом» (1:0)
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Йенс Стаге (7 голов)
  • Не может выиграть в 12 последних очных матчах с «Лейпцигом»

«РБ Лейпциг»

  • Победа в последнем матче над «Хоффенхаймом» (5:0)
  • В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 15 из 17 последних очных матчей с «Вердером»
  • Не проигрывает в 12 последних очных встречах

Прогноз на матч «Вердер» – «РБ Лейпциг»

«Лейпциг» является явным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, только что разгромила соперника 5:0 и имеет феноменальную статистику личных встреч (12 матчей без поражений). «Вердер» находится в зоне вылета и традиционно неудачно играет против «Лейпцига». Учитывая атакующую мощь гостей и их преимущество в классе, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Лейпцига».

Рекомендованные ставки

  • Фора «РБ Лейпциг» (-1) – коэффициент 2.45
  • Победа «РБ Лейпциг»

2.45
Фора «РБ Лейпциг» (-1)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Вердер
