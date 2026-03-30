Чехия – Дания: прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ 31 марта 2026 с коэффициентом 1.90

30 марта 2026 11:38
Чехия - Дания
31 мар. 2026, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку

31 марта состоится решающий матч квалификации чемпионата мира, в котором сборная Чехии примет сборную Дании. Хозяева подходят к матчу после победы над Ирландией по пенальти (2:2, 4:3), тогда как гости уверенно разгромили Северную Македонию (4:0). Обе команды демонстрируют мощную атаку, но Дания имеет психологическое преимущество в личных встречах.

Чехия

Сборная Чехии находится в хорошей форме. Команда побеждает в 3 последних матчах, а в квалификации ЧМ забивает в 3 последних таких встречах. В последних 5 играх чехи забили 10 голов (2.00 в среднем) и пропустили 4 (0.80 в среднем). Оборона выглядит надeжно, атака стабильна: команда забивает в 4 последних матчах. В личных встречах с Данией статистика складывается не в пользу хозяев: Чехия не может выиграть в 7 последних матчах против этого соперника, а датчане забивают в 3 последних встречах.

Дания

Сборная Дании подходит к матчу в отличной атакующей форме. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, а в квалификации ЧМ забивает в 6 последних таких встречах подряд. В последних 5 играх датчане забили 17 голов (3.40 в среднем) – впечатляющий показатель, и пропустили 7 (1.40 в среднем). Атака выглядит мощной, но оборона уязвима. Дания забивает в 6 последних матчах. В личных встречах с Чехией датчане имеют подавляющее преимущество: они не проигрывают в 7 последних матчах против этого соперника.

Факты о командах

Чехия

  • Победа по пенальти над Ирландией (2:2, 4:3) в полуфинале квалификации
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах квалификации ЧМ
  • В последних 5 играх: 2.00 гола забито, 0.80 пропущено в среднем
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Оборона надeжна, атака стабильна
  • Не может выиграть у Дании в 7 последних очных встречах

Дания

  • Победа в последнем матче над Северной Македонией (4:0) в полуфинале квалификации
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 6 последних матчах квалификации ЧМ подряд
  • В последних 5 играх: 3.40 гола забито, 1.40 пропущено в среднем
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Атака мощная – 17 голов в 5 последних матчах
  • Не проигрывает в 7 последних очных матчах с Чехией
  • Забивает в 3 последних очных встречах

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2010 по 2021 год) Дания не проигрывает: две победы и три ничьи. В последней встрече (Евро-2021) датчане победили 2:1. Чехия не может выиграть у Дании уже 7 матчей подряд.

Прогноз на матч Чехия – Дания

Ожидается решающий финальный матч за путeвку на чемпионат мира. Обе команды демонстрируют мощную атаку: Чехия забивает 2.00 гола за игру, Дания – 3.40. Однако Дания имеет огромное психологическое преимущество в личных встречах (7 матчей без поражений) и обладает более мощной атакой. Чехия играет дома и имеет надeжную оборону (0.80 пропущенных), что может помочь сдержать датскую атаку. Учитывая важность матча, оборонительную стабильность Чехии и атакующую мощь Дании, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с возможными голами с обеих сторон и минимальным преимуществом одного из соперников.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов

1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Дания Чехия
