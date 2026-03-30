Нидерланды – Эквадор: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 3.85

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Нидерландов примет сборную Эквадора. Обе команды подходят к матчу в отличной форме, демонстрируя впечатляющие беспроигрышные серии и надeжную игру в обороне. Это будет встреча двух лидеров мирового футбола.

Нидерланды

Сборная Нидерландов находится в фантастической форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах, а в товарищеских встречах побеждает в 3 последних таких играх. Атака голландцев впечатляет: они забивают в 13 последних матчах подряд и в 5 последних товарищеских встречах. В последних 5 играх оранжевые забили 15 голов (3.00 в среднем) и пропустили всего 2 (0.40 в среднем). Оборона выглядит практически непроходимой. В личных встречах с Эквадором Нидерланды не проигрывают (одна победа, две ничьи) и забивают в 3 последних матчах против этого соперника.

Эквадор

Сборная Эквадора также находится в выдающейся форме. Команда не проигрывает в 16 последних матчах подряд – впечатляющая серия, говорящая о стабильности высочайшего уровня. В товарищеских встречах эквадорцы не проигрывают в 7 последних таких матчах. В последних 5 играх команда забила 5 голов (1.00 в среднем) и пропустила всего 3 (0.60 в среднем). Оборона также выглядит надeжно, хотя атака менее продуктивна, чем у соперника. Эквадор забивает в 5 из 7 последних матчей. В личных встречах с Нидерландами эквадорцы дважды играли вничью (1:1 и 1:1) и один раз уступили (0:1).

Личные встречи

В 3 последних личных встречах (с 2006 по 2022 год) Нидерланды не проигрывают: одна победа и две ничьи. В двух последних матчах (2014 и 2022) были зафиксированы ничьи 1:1. Обе команды забивали в 2 из 3 этих встреч.

Прогноз на матч Нидерланды – Эквадор

Ожидается встреча двух команд с фантастическими беспроигрышными сериями: Нидерланды не проигрывают 9 матчей, Эквадор – 16. Обе команды имеют надeжную оборону: голландцы пропускают 0.40 гола за игру, эквадорцы – 0.60. Однако атака Нидерландов значительно мощнее (3.00 против 1.00), что при домашнем поле даeт хозяевам серьeзное преимущество. В личных встречах команды часто играют вничью (2 из 3 последних). Учитывая оборонительную надeжность обеих команд и статус товарищеского матча, наиболее вероятным сценарием выглядит осторожная игра с минимальным количеством голов и, возможно, ничейным исходом.

