Англия – Япония: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.57

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Англии примет сборную Японии. Обе команды подходят к матчу в отличной форме, демонстрируя впечатляющие атакующие и оборонительные показатели. Это будет встреча двух лидеров мирового футбола.

Англия

Сборная Англии находится в фантастической форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах, а еe атакующая стабильность поражает: Англия забивает в 21 последнем матче подряд. В последних 5 играх англичане забили 13 голов (2.60 в среднем) и пропустили всего 1 (0.20 в среднем). Оборона выглядит практически непроходимой: Англия не пропускает в 6 из 8 последних матчей. В товарищеских встречах команда обязательно забивает в 3 последних таких матчах. В личных встречах с Японией англичане не проигрывают (две победы, одна ничья) и забивают в 3 последних матчах против этого соперника.

Япония

Сборная Японии также находится в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах подряд, а в товарищеских встречах эта серия достигает 4 побед. Японцы забивают в 5 последних товарищеских матчах подряд и не пропускают в 3 последних таких встречах. В последних 5 играх японцы забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили 4 (0.80 в среднем). Оборона выглядит надeжно: 3 матча подряд без пропущенных голов. В личных встречах с Англией Япония забивает в 3 последних матчах, что говорит о способности поражать ворота одного из сильнейших соперников.

Факты о командах

Англия

Ничья в последнем матче с Уругваем (1:1)

Япония

Победа в последнем матче над Шотландией (1:0)

Личные встречи

В 3 последних личных встречах (с 1995 по 2010 год) Англия имеет преимущество: две победы и одна ничья. Во всех трeх матчах забивали обе команды, что говорит об открытом характере противостояния.

Прогноз на матч Англия – Япония

Ожидается встреча двух команд в отличной форме. Англия обладает мощной атакой (2.60 гола за игру) и непробиваемой обороной (0.20 пропущенных). Япония также демонстрирует высокую результативность (2.20 гола) и надeжную защиту (0.80 пропущенных). Обе команды имеют длительные голевые серии, и в личных встречах они всегда забивали друг другу. Учитывая класс английской сборной и домашнее поле, хозяева являются фаворитами, но японцы способны отличиться, как это было во всех трeх предыдущих встречах. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Англии с обязательным голом со стороны гостей.

