Англия – Япония: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.57

30 марта 2026 10:32
Англия - Япония
31 мар. 2026, вторник 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
1.57
Победа Англии
31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Англии примет сборную Японии. Обе команды подходят к матчу в отличной форме, демонстрируя впечатляющие атакующие и оборонительные показатели. Это будет встреча двух лидеров мирового футбола.

Англия

Сборная Англии находится в фантастической форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах, а еe атакующая стабильность поражает: Англия забивает в 21 последнем матче подряд. В последних 5 играх англичане забили 13 голов (2.60 в среднем) и пропустили всего 1 (0.20 в среднем). Оборона выглядит практически непроходимой: Англия не пропускает в 6 из 8 последних матчей. В товарищеских встречах команда обязательно забивает в 3 последних таких матчах. В личных встречах с Японией англичане не проигрывают (две победы, одна ничья) и забивают в 3 последних матчах против этого соперника.

Япония

Сборная Японии также находится в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах подряд, а в товарищеских встречах эта серия достигает 4 побед. Японцы забивают в 5 последних товарищеских матчах подряд и не пропускают в 3 последних таких встречах. В последних 5 играх японцы забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили 4 (0.80 в среднем). Оборона выглядит надeжно: 3 матча подряд без пропущенных голов. В личных встречах с Англией Япония забивает в 3 последних матчах, что говорит о способности поражать ворота одного из сильнейших соперников.

Факты о командах

Англия

  • Ничья в последнем матче с Уругваем (1:1)
  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 21 последнем матче подряд
  • Забивает в 3 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.60 гола забито, 0.20 пропущено в среднем
  • Не пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Оборона практически непроходима
  • Забивает в 3 последних очных матчах с Японией

Япония

  • Победа в последнем матче над Шотландией (1:0)
  • Побеждает в 4 последних матчах подряд
  • Побеждает в 4 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 5 последних товарищеских матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 0.80 пропущено в среднем
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Забивает в 3 последних очных матчах с Англией

Личные встречи

В 3 последних личных встречах (с 1995 по 2010 год) Англия имеет преимущество: две победы и одна ничья. Во всех трeх матчах забивали обе команды, что говорит об открытом характере противостояния.

Прогноз на матч Англия – Япония

Ожидается встреча двух команд в отличной форме. Англия обладает мощной атакой (2.60 гола за игру) и непробиваемой обороной (0.20 пропущенных). Япония также демонстрирует высокую результативность (2.20 гола) и надeжную защиту (0.80 пропущенных). Обе команды имеют длительные голевые серии, и в личных встречах они всегда забивали друг другу. Учитывая класс английской сборной и домашнее поле, хозяева являются фаворитами, но японцы способны отличиться, как это было во всех трeх предыдущих встречах. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Англии с обязательным голом со стороны гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа Англии – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – да

Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Япония Англия
