Англия – Япония: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.57

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Англии примет сборную Японии. Обе команды подходят к матчу в отличной форме, демонстрируя впечатляющие атакующие и оборонительные показатели. Это будет встреча двух лидеров мирового футбола.
Англия
Сборная Англии находится в фантастической форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах, а еe атакующая стабильность поражает: Англия забивает в 21 последнем матче подряд. В последних 5 играх англичане забили 13 голов (2.60 в среднем) и пропустили всего 1 (0.20 в среднем). Оборона выглядит практически непроходимой: Англия не пропускает в 6 из 8 последних матчей. В товарищеских встречах команда обязательно забивает в 3 последних таких матчах. В личных встречах с Японией англичане не проигрывают (две победы, одна ничья) и забивают в 3 последних матчах против этого соперника.
Япония
Сборная Японии также находится в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах подряд, а в товарищеских встречах эта серия достигает 4 побед. Японцы забивают в 5 последних товарищеских матчах подряд и не пропускают в 3 последних таких встречах. В последних 5 играх японцы забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили 4 (0.80 в среднем). Оборона выглядит надeжно: 3 матча подряд без пропущенных голов. В личных встречах с Англией Япония забивает в 3 последних матчах, что говорит о способности поражать ворота одного из сильнейших соперников.
Факты о командах
Англия
- Ничья в последнем матче с Уругваем (1:1)
- Не проигрывает в 7 последних матчах
- Забивает в 21 последнем матче подряд
- Забивает в 3 последних товарищеских матчах
- В последних 5 играх: 2.60 гола забито, 0.20 пропущено в среднем
- Не пропускает в 6 из 8 последних матчей
- Оборона практически непроходима
- Забивает в 3 последних очных матчах с Японией
Япония
- Победа в последнем матче над Шотландией (1:0)
- Побеждает в 4 последних матчах подряд
- Побеждает в 4 последних товарищеских матчах
- Забивает в 5 последних товарищеских матчах подряд
- Не пропускает в 3 последних товарищеских матчах
- В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 0.80 пропущено в среднем
- Забивает в 5 последних матчах
- Забивает в 3 последних очных матчах с Англией
Личные встречи
В 3 последних личных встречах (с 1995 по 2010 год) Англия имеет преимущество: две победы и одна ничья. Во всех трeх матчах забивали обе команды, что говорит об открытом характере противостояния.
Прогноз на матч Англия – Япония
Ожидается встреча двух команд в отличной форме. Англия обладает мощной атакой (2.60 гола за игру) и непробиваемой обороной (0.20 пропущенных). Япония также демонстрирует высокую результативность (2.20 гола) и надeжную защиту (0.80 пропущенных). Обе команды имеют длительные голевые серии, и в личных встречах они всегда забивали друг другу. Учитывая класс английской сборной и домашнее поле, хозяева являются фаворитами, но японцы способны отличиться, как это было во всех трeх предыдущих встречах. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Англии с обязательным голом со стороны гостей.
Рекомендованные ставки
- Победа Англии – коэффициент 1.80
- Обе забьют – да