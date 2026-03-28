29 марта состоится товарищеский матч между сборными Колумбии и Франции. Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность. Хозяева не проигрывают в 9 из 11 последних матчей, гости побеждают в 3 последних.

Колумбия

Колумбийская сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и забивает в 3 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах колумбийцы забили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В последнем матче команда уступила Хорватии (1:2). В личных встречах Колумбия имеет преимущество над Францией.

Франция

Французская сборная также находится в отличной форме. Команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и забивает в 10 последних матчах. В последних пяти матчах французы забили 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). В последнем матче команда обыграла Бразилию (2:1). В личных встречах Франция забивает в 4 последних матчах против Колумбии.

Факты о командах:

Колумбия

История личных встреч

В личных встречах Колумбия имеет преимущество. В 4 последних матчах колумбийцы одержали 2 победы, Франция – 2. В товарищеских матчах команды обмениваются победами. Франция забивает в 4 последних матчах против Колумбии.

Прогноз на матч Колумбия – Франция

Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность. Колумбия забивает 2.00 гола за матч, Франция – 2.80. Обе сборные надежно играют в обороне: колумбийцы пропускают 0.60, французы – 0.80.

Колумбия имеет психологическое преимущество в личных встречах, но уступила в последнем матче Хорватии. Франция набрала отличный ход, обыграв Бразилию, и будет стремиться продолжить победную серию.

Учитывая, что обе команды много забивают и надежно играют в обороне, матч обещает быть закрытым и результативным одновременно. Наиболее логичной выглядит ставка на то, что обе команды сумеют отличиться, учитывая их атакующую мощь.

