Колумбия – Франция: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.70

28 марта 2026 10:44
Колумбия - Франция
29 мар. 2026, воскресенье 22:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.70
Обе забьют — да
29 марта состоится товарищеский матч между сборными Колумбии и Франции. Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность. Хозяева не проигрывают в 9 из 11 последних матчей, гости побеждают в 3 последних.

Колумбия

Колумбийская сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и забивает в 3 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах колумбийцы забили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В последнем матче команда уступила Хорватии (1:2). В личных встречах Колумбия имеет преимущество над Францией.

Франция

Французская сборная также находится в отличной форме. Команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и забивает в 10 последних матчах. В последних пяти матчах французы забили 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). В последнем матче команда обыграла Бразилию (2:1). В личных встречах Франция забивает в 4 последних матчах против Колумбии.

Факты о командах:

Колумбия

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в 3 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 0.60 пропущено

Франция

  • Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 10 последних матчах
  • В последних 5 играх: 2.80 забито, 0.80 пропущено
  • Забивает Колумбии в 4 последних очных матчах

История личных встреч

В личных встречах Колумбия имеет преимущество. В 4 последних матчах колумбийцы одержали 2 победы, Франция – 2. В товарищеских матчах команды обмениваются победами. Франция забивает в 4 последних матчах против Колумбии.

Прогноз на матч Колумбия – Франция

Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность. Колумбия забивает 2.00 гола за матч, Франция – 2.80. Обе сборные надежно играют в обороне: колумбийцы пропускают 0.60, французы – 0.80.

Колумбия имеет психологическое преимущество в личных встречах, но уступила в последнем матче Хорватии. Франция набрала отличный ход, обыграв Бразилию, и будет стремиться продолжить победную серию.

Учитывая, что обе команды много забивают и надежно играют в обороне, матч обещает быть закрытым и результативным одновременно. Наиболее логичной выглядит ставка на то, что обе команды сумеют отличиться, учитывая их атакующую мощь.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.70
  • Тотал голов больше 2.5

Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Франция Колумбия
Другие прогнозы
06.04.2026
13:30
2.03
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе - Комо
Тотал больше 2.5 голов 
06.04.2026
16:00
1.75
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче - Аталанта
Победа «Аталанты»
06.04.2026
17:00
1.35
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Уфа - Торпедо
«Торпедо» не проиграет (X2)
06.04.2026
18:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр - Кудровка
Обе забьют – да
06.04.2026
19:00
1.37
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус - Дженоа
Победа «Ювентуса»
06.04.2026
19:30
1.98
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи - Рубин
Победа «Рубина»
