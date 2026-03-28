29 марта состоится товарищеский матч между сборными Мексики и Португалии. Хозяева находятся в отличной форме: 3 победы подряд, 3 сухих матча. Гости демонстрируют мощную атаку, но имеют проблемы в обороне.

Мексика

Мексиканская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах, забивает в 4 последних таких встречах и не пропускает в 3 последних. В последних пяти матчах мексиканцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 2 (в среднем 0.40). В последнем матче команда разгромила Исландию (4:0). В личных встречах с Португалией мексиканцы уступают.

Португалия

Португальская сборная демонстрирует мощную атаку. Команда забивает в 8 из 10 последних матчей и в 3 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах португальцы забили 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). При этом команда пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах Португалия забивает в 4 последних матчах против Мексики.

Факты о командах:

История личных встреч

Португалия имеет преимущество в противостоянии с Мексикой. В 4 последних очных матчах португальцы одержали 3 победы, один матч завершился вничью. Португалия забивает в 4 последних матчах против Мексики.

Прогноз на матч Мексика – Португалия

Мексика находится в отличной форме: 3 победы подряд, надежная оборона (0.40 пропущенных) и сухая серия. Хозяева будут играть на победу и постараются прервать неудачную серию в личных встречах с Португалией.

Португалия обладает мощной атакой (3.00 гола за матч), но оборона гостей не надежна (1.40 пропущенных). Гости стабильно забивают в очных встречах и вряд ли уйдут с поля без гола.

Учитывая, что Мексика надежно играет в обороне, а Португалия много забивает и пропускает, наиболее логичной выглядит ставка на то, что обе команды сумеют отличиться. Хозяева могут прервать сухую серию гостей.

