Мексика – Португалия: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.90

28 марта 2026 9:37
Мексика - Португалия
29 мар. 2026, воскресенье 04:00 | Товарищеские матчи. Сборные
29 марта состоится товарищеский матч между сборными Мексики и Португалии. Хозяева находятся в отличной форме: 3 победы подряд, 3 сухих матча. Гости демонстрируют мощную атаку, но имеют проблемы в обороне.

Мексика

Мексиканская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах, забивает в 4 последних таких встречах и не пропускает в 3 последних. В последних пяти матчах мексиканцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 2 (в среднем 0.40). В последнем матче команда разгромила Исландию (4:0). В личных встречах с Португалией мексиканцы уступают.

Португалия

Португальская сборная демонстрирует мощную атаку. Команда забивает в 8 из 10 последних матчей и в 3 последних товарищеских встречах. В последних пяти матчах португальцы забили 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). При этом команда пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах Португалия забивает в 4 последних матчах против Мексики.

Факты о командах:

Мексика

  • Побеждает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах
  • Не пропускает в 3 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 0.40 пропущено

Португалия

  • Забивает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 3.00 забито, 1.40 пропущено

История личных встреч

Португалия имеет преимущество в противостоянии с Мексикой. В 4 последних очных матчах португальцы одержали 3 победы, один матч завершился вничью. Португалия забивает в 4 последних матчах против Мексики.

Прогноз на матч Мексика – Португалия

Мексика находится в отличной форме: 3 победы подряд, надежная оборона (0.40 пропущенных) и сухая серия. Хозяева будут играть на победу и постараются прервать неудачную серию в личных встречах с Португалией.

Португалия обладает мощной атакой (3.00 гола за матч), но оборона гостей не надежна (1.40 пропущенных). Гости стабильно забивают в очных встречах и вряд ли уйдут с поля без гола.

Учитывая, что Мексика надежно играет в обороне, а Португалия много забивает и пропускает, наиболее логичной выглядит ставка на то, что обе команды сумеют отличиться. Хозяева могут прервать сухую серию гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – да

Автор: Гроховский Сергей
