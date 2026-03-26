Австрия – Гана: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 2

26 марта 2026 9:53
Австрия - Гана
27 мар. 2026, пятница 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
2.00
Фора (-1) на Австрию
Сделать ставку

27 марта состоится товарищеский матч между сборными Австрии и Ганы. Хозяева демонстрируют феноменальную атакующую форму и стабильно забивают. Гости также неплохи в обороне, но уступают в результативности.

Австрия

Австрийская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах и забивает в 6 последних таких встречах. В последних пяти матчах австрийцы забили 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В последнем матче команда разгромила Сан-Марино (10:0).

Гана

Ганская сборная также демонстрирует неплохие результаты. В последних пяти матчах черные звезды забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В последних товарищеских матчах команда уступила Южной Корее (0:1) и Японии (0:2).

Факты о командах:

Австрия

  • Не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 6 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 3.00 забито, 0.60 пропущено

Гана

  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 0.60 пропущено
  • Уступила Южной Корее и Японии в последних товарищеских матчах

История личных встреч

В единственной личной встрече в 2007 году команды сыграли вничью 1:1.

Прогноз на матч Австрия – Гана

Австрия находится в феноменальной атакующей форме – 3.00 гола за матч в последних 5 играх. Команда стабильно забивает в 6 товарищеских матчах подряд и будет играть на победу перед своими болельщиками. Оборона хозяев выглядит надежно (0.60 пропущенных).

Гана также неплохо играет в обороне (0.60 пропущенных), но атака гостей уступает австрийской (1.40 против 3.00). В последних товарищеских матчах против азиатских сборных ганцы проиграли, что говорит о проблемах в игре с организованными соперниками.

Учитывая атакующую мощь хозяев и их надежную оборону, Австрия должна побеждать. Гана способна забить, но вряд ли сможет сдержать натиск австрийской атаки.

Рекомендованные ставки:

  • Фора (-1) на Австрию – коэффициент 2
  • Индивидуальный тотал Австрии больше 1.5

2.00
Фора (-1) на Австрию
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Гана Австрия
