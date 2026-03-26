27 марта состоится товарищеский матч между сборными Австрии и Ганы. Хозяева демонстрируют феноменальную атакующую форму и стабильно забивают. Гости также неплохи в обороне, но уступают в результативности.

Австрийская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах и забивает в 6 последних таких встречах. В последних пяти матчах австрийцы забили 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В последнем матче команда разгромила Сан-Марино (10:0).

Ганская сборная также демонстрирует неплохие результаты. В последних пяти матчах черные звезды забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В последних товарищеских матчах команда уступила Южной Корее (0:1) и Японии (0:2).

Факты о командах:

История личных встреч

В единственной личной встрече в 2007 году команды сыграли вничью 1:1.

Прогноз на матч Австрия – Гана

Австрия находится в феноменальной атакующей форме – 3.00 гола за матч в последних 5 играх. Команда стабильно забивает в 6 товарищеских матчах подряд и будет играть на победу перед своими болельщиками. Оборона хозяев выглядит надежно (0.60 пропущенных).

Гана также неплохо играет в обороне (0.60 пропущенных), но атака гостей уступает австрийской (1.40 против 3.00). В последних товарищеских матчах против азиатских сборных ганцы проиграли, что говорит о проблемах в игре с организованными соперниками.

Учитывая атакующую мощь хозяев и их надежную оборону, Австрия должна побеждать. Гана способна забить, но вряд ли сможет сдержать натиск австрийской атаки.

Рекомендованные ставки: