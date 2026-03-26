27 марта состоится товарищеский матч между сборными Колумбии и Хорватии. Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность. Хозяева не проигрывают в 10 товарищеских матчах подряд, гости побеждают в 4 последних таких встречах.
Колумбия
Колумбийская сборная подходит к матчу в феноменальной форме. Команда не проигрывает в 10 последних товарищеских матчах и в 9 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах колумбийцы забили 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). В последнем матче была одержана победа над Австралией (3:0).
Хорватия
Хорватская сборная также находится в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних товарищеских матчах и в 3 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах хорваты забили 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). Хорватия забивает в 3 последних матчах.
Факты о командах:
История личных встреч
Команды ранее не встречались между собой.
Прогноз на матч Колумбия – Хорватия
Это встреча двух сильнейших сборных мира, которые находятся в отличной форме. Колумбия демонстрирует мощную атаку (3.00 гола за матч) и надежную оборону (0.80 пропущенных). Хозяева будут играть на победу перед своими болельщиками и постараются продлить впечатляющую беспроигрышную серию.
Хорватия также показывает высокую результативность (2.60 гола за матч) и надежную игру в обороне (0.60 пропущенных). Гости умеют играть с любым соперником и вряд ли уступят без борьбы.
Учитывая, что обе команды много забивают и надежно играют в обороне, матч обещает быть упорным. Наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют, учитывая их длительную серию в товарищеских матчах.
Рекомендованные ставки:
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.82
- Колумбия не проиграет (1X)