Колумбия – Хорватия: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.82

26 марта 2026 8:05
Колумбия - Хорватия
27 мар. 2026, пятница 02:30 | Товарищеские матчи. Сборные
1.82
Тотал голов меньше 2.5
27 марта состоится товарищеский матч между сборными Колумбии и Хорватии. Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность. Хозяева не проигрывают в 10 товарищеских матчах подряд, гости побеждают в 4 последних таких встречах.

Колумбия

Колумбийская сборная подходит к матчу в феноменальной форме. Команда не проигрывает в 10 последних товарищеских матчах и в 9 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах колумбийцы забили 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). В последнем матче была одержана победа над Австралией (3:0).

Хорватия

Хорватская сборная также находится в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних товарищеских матчах и в 3 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах хорваты забили 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). Хорватия забивает в 3 последних матчах.

Факты о командах:

Колумбия

  • Не проигрывает в 10 последних товарищеских матчах
  • Не проигрывает в 9 последних матчах во всех турнирах
  • В последних 5 играх: 3.00 забито, 0.80 пропущено

Хорватия

  • Побеждает в 4 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 2.60 забито, 0.60 пропущено

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Колумбия – Хорватия

Это встреча двух сильнейших сборных мира, которые находятся в отличной форме. Колумбия демонстрирует мощную атаку (3.00 гола за матч) и надежную оборону (0.80 пропущенных). Хозяева будут играть на победу перед своими болельщиками и постараются продлить впечатляющую беспроигрышную серию.

Хорватия также показывает высокую результативность (2.60 гола за матч) и надежную игру в обороне (0.60 пропущенных). Гости умеют играть с любым соперником и вряд ли уступят без борьбы.

Учитывая, что обе команды много забивают и надежно играют в обороне, матч обещает быть упорным. Наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют, учитывая их длительную серию в товарищеских матчах.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.82
  • Колумбия не проиграет (1X)

Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Хорватия Колумбия
18+
