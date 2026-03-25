Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Украина – Швеция: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 2.95

25 марта 2026 9:59
Украина - Швеция
26 мар. 2026, четверг 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
2.95
Победа Украины
Сделать ставку

26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Украина примет Швецию. Хозяева находятся в хорошей атакующей форме и имеют преимущество в личных встречах. Гости переживают глубочайший кризис, не могут выиграть и много пропускают.

Украина

Сборная Украины подходит к матчу в хорошей атакующей форме. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Дома украинцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей. В личных встречах Украина имеет преимущество: в 5 последних матчах против Швеции одержано 3 победы при 2 ничьих.

Швеция

Шведская сборная переживает тяжелый период. Команда не может выиграть в 6 последних матчах квалификации ЧМ и пропускает в 6 последних таких встречах. В последних пяти матчах шведы забили всего 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустили 10 (в среднем 2.00). Швеция пропускает в 7 последних матчах подряд.

Факты о командах:

Украина

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 1.80 пропущено
  • Побеждает Швецию в 3 из 5 последних личных встреч

Швеция

  • Не может выиграть в 6 последних матчах квалификации ЧМ
  • Пропускает в 6 последних матчах квалификации
  • В последних 5 играх: 0.40 забито, 2.00 пропущено

История личных встреч

Украина имеет преимущество в противостоянии со Швецией. В 5 последних очных матчах украинцы одержали 3 победы, дважды сыграли вничью. На Евро-2021 Украина обыграла Швецию (2:1), а на Евро-2012 также была победа (2:1).

Прогноз на матч Украина – Швеция

Украина находится в хорошей атакующей форме (2.00 гола за матч) и имеет психологическое преимущество в личных встречах. Хозяева будут играть на победу перед своими болельщиками и постараются выйти в финал квалификации.

Швеция переживает катастрофический кризис: 6 матчей без побед, атака практически не работает (0.40 гола за матч), а оборона регулярно пропускает (2.00 за игру). Гости вряд ли смогут прервать неудачную серию в таком важном матче.

Учитывая форму команд, проблемы Швеции в атаке и надежность украинской линии в домашних матчах, наиболее логичной выглядит ставка на победу хозяев. Швеция вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий провал.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Украины – коэффициент 2.95
  • Индивидуальный тотал Украины больше 1.5

Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швеция Украина
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 