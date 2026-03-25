26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Украина примет Швецию. Хозяева находятся в хорошей атакующей форме и имеют преимущество в личных встречах. Гости переживают глубочайший кризис, не могут выиграть и много пропускают.

Украина

Сборная Украины подходит к матчу в хорошей атакующей форме. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Дома украинцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей. В личных встречах Украина имеет преимущество: в 5 последних матчах против Швеции одержано 3 победы при 2 ничьих.

Швеция

Шведская сборная переживает тяжелый период. Команда не может выиграть в 6 последних матчах квалификации ЧМ и пропускает в 6 последних таких встречах. В последних пяти матчах шведы забили всего 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустили 10 (в среднем 2.00). Швеция пропускает в 7 последних матчах подряд.

Факты о командах:

История личных встреч

Украина имеет преимущество в противостоянии со Швецией. В 5 последних очных матчах украинцы одержали 3 победы, дважды сыграли вничью. На Евро-2021 Украина обыграла Швецию (2:1), а на Евро-2012 также была победа (2:1).

Прогноз на матч Украина – Швеция

Украина находится в хорошей атакующей форме (2.00 гола за матч) и имеет психологическое преимущество в личных встречах. Хозяева будут играть на победу перед своими болельщиками и постараются выйти в финал квалификации.

Швеция переживает катастрофический кризис: 6 матчей без побед, атака практически не работает (0.40 гола за матч), а оборона регулярно пропускает (2.00 за игру). Гости вряд ли смогут прервать неудачную серию в таком важном матче.

Учитывая форму команд, проблемы Швеции в атаке и надежность украинской линии в домашних матчах, наиболее логичной выглядит ставка на победу хозяев. Швеция вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий провал.

Рекомендованные ставки: