22 марта в 29-м туре Примеры пройдет мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико». Матч в Мадриде начнется в 23:00 (мск).

«Реал»

Команда Альваро Арбелоа с 66 очками занимает 2-е место в Примере и продолжает преследовать «Барселону» (минус 4 очка). Поэтому терять очки подопечным Арбелоа нельзя – не говоря уже о принципиальности дерби с «матрасниками».

Последние результаты:

17.03.26 «Манчестер Сити» – «Реал» – 1:2;

14.03.26 «Реал» – «Эльче» – 4:1;

11.03.26 «Реал» – «Манчестер Сити» – 3:0.

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 57 очков и почти гарантировал себе место в топ-4. Команда Диего Симеоне опережает преследователей на 13 очков, но чтобы сохранить шансы догнать заклятых врагов, нужно побеждать их в очной битве.

Предыдущие результаты:

18.03.26 «Тоттенхэм» – «Атлетико» – 3:2;

14.03.26 «Атлетико» – «Хетафе» – 1:0;

10.03.26 «Атлетико» – «Тоттенхэм» – 5:2.

Очные встречи

08.01.26 «Атлетико» – «Реал» – 1:2;

27.09.25 «Атлетико» – «Реал» – 5:2;

12.03.25 «Атлетико» – «Реал» – 1:0, пен. 2:4.

Прогноз на матч «Реал» – «Атлетико»

Оба мадридских клуба благополучно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и подходят к дерби с хорошим настроением. Как всегда, ожидаем яркого матча с кучей эмоций и голами.