«Реал» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.60

22 марта 2026 9:25
Реал - Атлетико
22 мар. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 29 тур
22 марта в 29-м туре Примеры пройдет мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико». Матч в Мадриде начнется в 23:00 (мск).

«Реал»

Команда Альваро Арбелоа с 66 очками занимает 2-е место в Примере и продолжает преследовать «Барселону» (минус 4 очка). Поэтому терять очки подопечным Арбелоа нельзя – не говоря уже о принципиальности дерби с «матрасниками».

Последние результаты:

  • 17.03.26 «Манчестер Сити» – «Реал» – 1:2;
  • 14.03.26 «Реал» – «Эльче» – 4:1;
  • 11.03.26 «Реал» – «Манчестер Сити» – 3:0.

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 57 очков и почти гарантировал себе место в топ-4. Команда Диего Симеоне опережает преследователей на 13 очков, но чтобы сохранить шансы догнать заклятых врагов, нужно побеждать их в очной битве.

Предыдущие результаты:

  • 18.03.26 «Тоттенхэм» – «Атлетико» – 3:2;
  • 14.03.26 «Атлетико» – «Хетафе» – 1:0;
  • 10.03.26 «Атлетико» – «Тоттенхэм» – 5:2.

Очные встречи

  • 08.01.26 «Атлетико» – «Реал» – 1:2;
  • 27.09.25 «Атлетико» – «Реал» – 5:2;
  • 12.03.25 «Атлетико» – «Реал» – 1:0, пен. 2:4.

Прогноз на матч «Реал» – «Атлетико»

Оба мадридских клуба благополучно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и подходят к дерби с хорошим настроением. Как всегда, ожидаем яркого матча с кучей эмоций и голами.

  • Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.60.
  • Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 13.00.

Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Атлетико Реал
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
