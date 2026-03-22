22 марта 2026 9:25
Реал - Атлетико
22 мар. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 29 турПерейти в онлайн матча
22 марта в 29-м туре Примеры пройдет мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико». Матч в Мадриде начнется в 23:00 (мск).
«Реал»
Команда Альваро Арбелоа с 66 очками занимает 2-е место в Примере и продолжает преследовать «Барселону» (минус 4 очка). Поэтому терять очки подопечным Арбелоа нельзя – не говоря уже о принципиальности дерби с «матрасниками».
Последние результаты:
- 17.03.26 «Манчестер Сити» – «Реал» – 1:2;
- 14.03.26 «Реал» – «Эльче» – 4:1;
- 11.03.26 «Реал» – «Манчестер Сити» – 3:0.
«Атлетико»
«Атлетико» набрал 57 очков и почти гарантировал себе место в топ-4. Команда Диего Симеоне опережает преследователей на 13 очков, но чтобы сохранить шансы догнать заклятых врагов, нужно побеждать их в очной битве.
Предыдущие результаты:
- 18.03.26 «Тоттенхэм» – «Атлетико» – 3:2;
- 14.03.26 «Атлетико» – «Хетафе» – 1:0;
- 10.03.26 «Атлетико» – «Тоттенхэм» – 5:2.
Очные встречи
- 08.01.26 «Атлетико» – «Реал» – 1:2;
- 27.09.25 «Атлетико» – «Реал» – 5:2;
- 12.03.25 «Атлетико» – «Реал» – 1:0, пен. 2:4.
Прогноз на матч «Реал» – «Атлетико»
Оба мадридских клуба благополучно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и подходят к дерби с хорошим настроением. Как всегда, ожидаем яркого матча с кучей эмоций и голами.
- Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.60.
- Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 13.00.