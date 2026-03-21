22 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Крузейро» примет «Сантос». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают тяжелый кризис. Гости также нестабильны, но стабильно забивают в каждом матче.

Лисья жила переживает катастрофический старт сезона. После 7 туров команда набрала всего 3 очка и занимает 19-е место, находясь в зоне вылета. «Крузейро» не может выиграть в 10 последних матчах Серии А и пропускает в 10 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). При этом дома «Крузейро» не проигрывает в 5 последних матчах. Лучший бомбардир – Кайо Жорже, на счету которого 8 голов в 11 матчах (высокая результативность).

Рыбы также стартовали неудачно, но выглядят чуть лучше. После 7 туров команда набрала 6 очков и занимает 16-е место, опережая зону вылета на 2 очка. «Сантос» не может выиграть в 3 последних матчах Серии А, но забивает в 14 последних матчах чемпионата и в 9 последних матчах во всех турнирах. Команда пропускает в 7 последних матчах Серии А. В последних пяти матчах «Сантос» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Габриэл Барбоза, забивший 7 голов в 12 матчах.

История личных встреч

В домашних матчах «Крузейро» имеет преимущество над «Сантосом». Команда не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч с рыбами и забивает в 11 из 13 последних матчей против этого соперника. В текущем сезоне 7 декабря 2025 года «Сантос» разгромил «Крузейро» на выезде со счетом 3:0.

Прогноз на матч «Крузейро» – «Сантос»

«Крузейро» находится в глубочайшем кризисе: 10 матчей без побед и регулярные пропущенные голы. Однако дома команда не проигрывает в 5 последних матчах, что дает надежду на очки. Кайо Жорже в отличной форме и способен забить.

«Сантос» стабильно забивает в 14 матчах подряд, но оборона гостей не надежна (1.60 пропущенных за игру). Команда также не может выиграть в 3 последних матчах и нуждается в очках для выхода из зоны вылета.

Учитывая, что обе команды много забивают и пропускают, а «Крузейро» дома цепляется за очки, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. «Сантос» должен забить (14 матчей подряд), а «Крузейро» на своем поле способен отличиться.

