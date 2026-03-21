Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сельта» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.90

21 марта 2026 10:22
Сельта - Алавес
22 мар. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Сельты»
Сделать ставку

22 марта состоится матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» примет «Алавес». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной форме. Гости борются за выживание, но испытывают серьезные проблемы в обороне.

«Сельта»

Вигоский коллектив проводит сильный сезон и претендует на еврокубки. После 28 туров команда набрала 41 очко и занимает 6-е место, опережая преследователей на 2 очка. «Сельта» забивает в 10 последних матчах и в 6 последних играх Ла Лиги обязательно забивает. При этом команда пропускает в 3 последних матчах чемпионата. В последних пяти матчах «Сельта» забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Борха Иглесиас, на счету которого 15 голов в 38 матчах.

«Алавес»

Баскский коллектив ведет борьбу за выживание и находится в опасной зоне. После 28 туров команда набрала 28 очков и занимает 17-е место, опережая зону вылета на 3 очка. «Алавес» не может выиграть в 6 последних матчах Ла Лиги и пропускает в 13 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Лукас Бойе, забивший 9 голов в 24 матчах.

Факты о командах:

«Сельта»

  • 6-е место в Ла Лиге, 41 очко (зона еврокубков)
  • Забивает в 10 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 1.00 пропущено
  • Лучший бомбардир – Борха Иглесиас (15 голов)

«Алавес»

  • 17-е место в Ла Лиге, 28 очков (в 3 очках от зоны вылета)
  • Не может выиграть в 6 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 13 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 1.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Лукас Бойе (9 голов)

История личных встреч

«Сельта» имеет преимущество в противостоянии с «Алавесом». Команда не проигрывает в 9 из 11 последних очных матчей и забивает в 3 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 22 ноября 2025 года «Сельта» на выезде обыграла «Алавес» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Сельта» – «Алавес»

«Сельта» находится в отличной форме и стабильно забивает в 10 матчах подряд. Команда борется за еврокубки и не имеет права терять очки дома с аутсайдерами. При этом оборона хозяев не идеальна (пропускают в 3 матчах подряд), что дает надежду гостям.

«Алавес» переживает серьезный кризис: 6 матчей без побед и катастрофическая оборона – 13 матчей подряд с пропущенными голами (1.80 за игру в последних 5). Гости отчаянно нуждаются в очках, но с такой защитой рассчитывать на успех в гостях против «Сельты» сложно.

Учитывая проблемы гостей в обороне и стабильную результативность хозяев, «Сельта» должна побеждать. При этом «Алавес» может забить, так как хозяева пропускают в последних матчах.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сельты» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Сельты» больше 1.5

Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Алавес Сельта
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 