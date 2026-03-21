22 марта состоится матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» примет «Алавес». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной форме. Гости борются за выживание, но испытывают серьезные проблемы в обороне.

«Сельта»

Вигоский коллектив проводит сильный сезон и претендует на еврокубки. После 28 туров команда набрала 41 очко и занимает 6-е место, опережая преследователей на 2 очка. «Сельта» забивает в 10 последних матчах и в 6 последних играх Ла Лиги обязательно забивает. При этом команда пропускает в 3 последних матчах чемпионата. В последних пяти матчах «Сельта» забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Борха Иглесиас, на счету которого 15 голов в 38 матчах.

«Алавес»

Баскский коллектив ведет борьбу за выживание и находится в опасной зоне. После 28 туров команда набрала 28 очков и занимает 17-е место, опережая зону вылета на 3 очка. «Алавес» не может выиграть в 6 последних матчах Ла Лиги и пропускает в 13 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Лукас Бойе, забивший 9 голов в 24 матчах.

История личных встреч

«Сельта» имеет преимущество в противостоянии с «Алавесом». Команда не проигрывает в 9 из 11 последних очных матчей и забивает в 3 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 22 ноября 2025 года «Сельта» на выезде обыграла «Алавес» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Сельта» – «Алавес»

«Сельта» находится в отличной форме и стабильно забивает в 10 матчах подряд. Команда борется за еврокубки и не имеет права терять очки дома с аутсайдерами. При этом оборона хозяев не идеальна (пропускают в 3 матчах подряд), что дает надежду гостям.

«Алавес» переживает серьезный кризис: 6 матчей без побед и катастрофическая оборона – 13 матчей подряд с пропущенными голами (1.80 за игру в последних 5). Гости отчаянно нуждаются в очках, но с такой защитой рассчитывать на успех в гостях против «Сельты» сложно.

Учитывая проблемы гостей в обороне и стабильную результативность хозяев, «Сельта» должна побеждать. При этом «Алавес» может забить, так как хозяева пропускают в последних матчах.

