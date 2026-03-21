«Спартак» Кострома – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 2.10

21 марта 2026 9:43
Спартак К - Шинник
22 мар. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 25 тур
2.10
Обе забьют — да
22 марта состоится матч 25-го тура Первой лиги, в котором костромской «Спартак» примет ярославский «Шинник». Хозяева ведут борьбу за попадание в стыковые матчи и находятся в отличной атакующей форме. Гости также претендуют на высокие места и демонстрируют надежную игру в обороне.

«Спартак» Кострома

Костромской коллектив проводит сильный сезон и претендует на выход в стыковые матчи. После 24 туров команда набрала 37 очков и занимает 4-е место, отставая от зоны прямого выхода на 6 очков. «Спартак» забивает в 8 последних матчах и в 3 последних играх чемпионата обязательно забивает. При этом команда пропускает в 11 последних матчах Первой лиги подряд. В последних пяти матчах «Спартак» забил 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустил 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Денис Жилмостных, на счету которого 6 голов в 23 матчах.

«Шинник»

Ярославцы также находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за повышение. После 24 туров команда набрала 30 очков и занимает 10-е место, отставая от зоны стыков на 4 очка. «Шинник» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и забивает в 8 последних играх. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила всего 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Даниил Корнюшин, забивший 5 голов в 22 матчах.

Факты о командах:

«Спартак» Кострома

  • 4-е место в Первой лиге, 37 очков (зона стыков)
  • Забивает в 8 последних матчах
  • Пропускает в 11 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 2.40 забито, 1.00 пропущено
  • Лучший бомбардир – Денис Жилмостных (6 голов)

«Шинник»

  • 10-е место в Первой лиге, 30 очков (в 4 очках от стыков)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 0.60 пропущено
  • Лучший бомбардир – Даниил Корнюшин (5 голов)

История личных встреч

В единственной недавней личной встрече в рамках Первой лиги 25 октября 2025 года команды сыграли вничью 2:2 в Ярославле. В товарищеских матчах команды обменивались победами.

Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «Шинник»

«Спартак» демонстрирует потрясающую атакующую форму – 12 голов за последние 5 матчей (2.40 в среднем). При этом хозяева пропускают в 11 матчах подряд, что делает их игру крайне открытой. Команда будет стремиться атаковать и забивать, но рискует пропустить.

«Шинник» выглядит максимально сбалансированно: стабильно забивает (8 матчей подряд) и очень надежно играет в обороне (всего 3 пропущенных в последних 5 матчах). Гости умеют терпеть и использовать свои моменты.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают, а «Спартак» пропускает в каждом матче, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. При этом «Шинник» вряд ли проиграет, учитывая его оборонительную надежность.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.10
  • «Шинник» не проиграет (X2)

Автор: Орлов Максим
Россия. PARI Первая лига Шинник Спартак К
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
