22 марта состоится матч 25-го тура Первой лиги, в котором костромской «Спартак» примет ярославский «Шинник». Хозяева ведут борьбу за попадание в стыковые матчи и находятся в отличной атакующей форме. Гости также претендуют на высокие места и демонстрируют надежную игру в обороне.

«Спартак» Кострома

Костромской коллектив проводит сильный сезон и претендует на выход в стыковые матчи. После 24 туров команда набрала 37 очков и занимает 4-е место, отставая от зоны прямого выхода на 6 очков. «Спартак» забивает в 8 последних матчах и в 3 последних играх чемпионата обязательно забивает. При этом команда пропускает в 11 последних матчах Первой лиги подряд. В последних пяти матчах «Спартак» забил 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустил 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Денис Жилмостных, на счету которого 6 голов в 23 матчах.

«Шинник»

Ярославцы также находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за повышение. После 24 туров команда набрала 30 очков и занимает 10-е место, отставая от зоны стыков на 4 очка. «Шинник» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и забивает в 8 последних играх. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила всего 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Даниил Корнюшин, забивший 5 голов в 22 матчах.

История личных встреч

В единственной недавней личной встрече в рамках Первой лиги 25 октября 2025 года команды сыграли вничью 2:2 в Ярославле. В товарищеских матчах команды обменивались победами.

Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «Шинник»

«Спартак» демонстрирует потрясающую атакующую форму – 12 голов за последние 5 матчей (2.40 в среднем). При этом хозяева пропускают в 11 матчах подряд, что делает их игру крайне открытой. Команда будет стремиться атаковать и забивать, но рискует пропустить.

«Шинник» выглядит максимально сбалансированно: стабильно забивает (8 матчей подряд) и очень надежно играет в обороне (всего 3 пропущенных в последних 5 матчах). Гости умеют терпеть и использовать свои моменты.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают, а «Спартак» пропускает в каждом матче, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. При этом «Шинник» вряд ли проиграет, учитывая его оборонительную надежность.

Рекомендованные ставки: