22 марта состоится матч 25-го тура Первой лиги, в котором «СКА-Хабаровск» примет тульский «Арсенал». Хозяева находятся в верхней части таблицы и претендуют на попадание в стыковые матчи. Гости переживают серьезный кризис и не могут выиграть на протяжении длительного времени.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане проводят уверенный сезон и находятся в зоне стыковых матчей. После 24 туров команда набрала 33 очка и занимает 8-е место, отставая от зоны стыков всего на 1 очко. В последних пяти матчах «СКА-Хабаровск» забил 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустил 8 (в среднем 1.60). Команда забивает в 10 из 12 последних матчей, но пропускает в 3 последних играх. Лучший бомбардир – Тельядо Алкалде, на счету которого всего 3 гола в 20 матчах, что говорит о равномерном распределении голов между игроками.

«Арсенал» Тула

Туляки переживают тяжелый период и находятся в нижней части таблицы. После 24 туров команда набрала 29 очков и занимает 11-е место, опережая зону вылета на 5 очков. «Арсенал» не может выиграть в 5 последних матчах Первой лиги и пропускает в 3 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Гости пропускают в 9 последних матчах подряд. Лучший бомбардир – Даниил Пенчиков, забивший 4 гола в 20 матчах.

Факты о командах:

«СКА-Хабаровск»

«Арсенал» Тула

История личных встреч

В домашних матчах «СКА-Хабаровск» уверенно играет против «Арсенала». Команда не проигрывает в 5 из 6 последних домашних встреч с туляками. В текущем сезоне 3 сентября 2025 года «Арсенал» дома обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1.

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Арсенал» Тула

«СКА-Хабаровск» находится в отличной атакующей форме – 9 голов за последние 5 матчей. Команда борется за попадание в стыки и имеет хорошую домашнюю статистику против «Арсенала». Проблема хозяев – не самая надежная оборона (1.60 пропущенных за игру).

«Арсенал» находится в глубоком кризисе: 5 матчей без побед и 9 матчей с пропущенными голами. Туляки проиграли 3 последних матча и выглядят обреченно. Атака гостей не впечатляет (1.00 гола за игру), а оборона регулярно дает сбой.

Учитывая форму хозяев, их мотивацию и кризис гостей, «СКА-Хабаровск» выглядит явным фаворитом. При этом гости вряд ли смогут забить, учитывая их атакующую нестабильность и проблемы в личных встречах.

