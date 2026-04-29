Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Райо Вальекано» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.6

29 апреля 2026 8:45
Райо Вальекано - Страсбур
30 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Райо Вальекано» с форой (0)
Сделать ставку

30 апреля на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоится первый полуфинальный матч Лиги Конференций, в котором «Райо Вальекано» примет «Страсбур». Встреча двух команд с хорошей результативностью и проблемами в обороне обещает быть насыщенной голами. Хозяева традиционно сильны на своeм поле, а гости неудачно выступают в последних матчах.

«Райо Вальекано»

Мадридцы подходят к полуфиналу после яркой ничьей с «Реал Сосьедадом» (3:3) в Ла Лиге. Команда демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Райо Вальекано» забивает в трeх последних матчах и традиционно силeн на своeм поле, не проигрывая в 8 из 10 последних домашних матчей. В четвертьфинале команда прошла АЕК, одержав домашнюю победу 3:0 после гостевого поражения 1:3.

«Страсбур»

Эльзасцы подходят к полуфиналу после гостевой победы над «Лорьяном» (3:2) в Лиге 1. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Страсбур» пропускает в трeх последних матчах и вылетел из Кубка Франции от «Ниццы» (0:2). В четвертьфинале команда разгромила «Майнц» (4:0) дома после гостевого поражения 0:2.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Прошeл АЕК в четвертьфинале

«Страсбур»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей Лиги Конференций
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Вылетел из Кубка Франции от «Ниццы» (0:2)

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Страсбур»

Встреча двух команд с проблемами в обороне обещает быть результативной. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля и традиционно силeн на «Кампо де Вальекас». «Страсбур» пропускает в трeх последних матчах и вылетел из Кубка Франции. Ожидаем, что хозяева сумеют использовать фактор родных стен и одержат победу в первом матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Райо Вальекано» с форой (0) – коэффициент 1.6
  • Обе забьют – да

Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Страсбур Райо Вальекано
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 