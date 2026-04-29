30 апреля на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоится первый полуфинальный матч Лиги Конференций, в котором «Райо Вальекано» примет «Страсбур». Встреча двух команд с хорошей результативностью и проблемами в обороне обещает быть насыщенной голами. Хозяева традиционно сильны на своeм поле, а гости неудачно выступают в последних матчах.

«Райо Вальекано»

Мадридцы подходят к полуфиналу после яркой ничьей с «Реал Сосьедадом» (3:3) в Ла Лиге. Команда демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Райо Вальекано» забивает в трeх последних матчах и традиционно силeн на своeм поле, не проигрывая в 8 из 10 последних домашних матчей. В четвертьфинале команда прошла АЕК, одержав домашнюю победу 3:0 после гостевого поражения 1:3.

«Страсбур»

Эльзасцы подходят к полуфиналу после гостевой победы над «Лорьяном» (3:2) в Лиге 1. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. «Страсбур» пропускает в трeх последних матчах и вылетел из Кубка Франции от «Ниццы» (0:2). В четвертьфинале команда разгромила «Майнц» (4:0) дома после гостевого поражения 0:2.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Забивает в 3 последних матчах

Прошeл АЕК в четвертьфинале

«Страсбур»

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей Лиги Конференций

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах

Вылетел из Кубка Франции от «Ниццы» (0:2)

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Страсбур»

Встреча двух команд с проблемами в обороне обещает быть результативной. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля и традиционно силeн на «Кампо де Вальекас». «Страсбур» пропускает в трeх последних матчах и вылетел из Кубка Франции. Ожидаем, что хозяева сумеют использовать фактор родных стен и одержат победу в первом матче.

