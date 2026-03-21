Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эспаньол» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.55

21 марта 2026 8:00
Эспаньол - Хетафе
21 мар. 2026, суббота 18:15 | Испания. Примера, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют – нет
Сделать ставку

21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Эспаньол» и «Хетафе». Матч в Корнелья-де-Льобрегат начнется в 18:15 (мск).

«Эспаньол»

Команда Маноло Гонсалеса с 37 очками занимает 8-е место в Примере. «Эспаньол» добыл 10 побед, 7 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 35:42.

Последние результаты:

  • 15.03.26 «Мальорка» – «Эспаньол» – 2:1;
  • 09.03.26 «Эспаньол» – «Овьедо» – 1:1;
  • 01.03.26 «Эльче» – «Эспаньол» – 2:2.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 35 очков и занимает 9-е место. Подопечные Пепе Бордаласа добыли 10 побед, 5 ничьих и потерпели 13 поражений, разница мячей – 23:30.

Предыдущие результаты:

  • 14.03.26 «Атлетико» – «Хетафе» – 1:0;
  • 08.03.26 «Хетафе» – «Бетис» – 2:0;
  • 02.03.26 «Реал» – «Хетафе» – 0:1.

Очные встречи

  • 13.12.25 «Хетафе» – «Эспаньол» – 0:1;
  • 18.04.25 «Эспаньол» – «Хетафе» – 1:0;
  • 09.12.24 «Хетафе» – «Эспаньол» – 1:0.

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Хетафе»

Безвыигрышная серия «Эспаньола» составляет 11 матчей. Команда претендовала на топ-4, но в 2026 году ни разу не победила и скатилась на 8-е место. «Хетафе», в свою очередь, выиграл 4 из 6 последних матчей и поднялся на 9-ю позицию.

Команды последний раз играли вничью между собой еще в 2020 году, а последние 5 встреч закончились со счетом 1:0. Ждем продолжения традиции?

  • Прогноз – «ОЗ – нет» с кф. 1.55.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 6.50.

Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Хетафе Эспаньол
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 