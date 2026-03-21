21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Эспаньол» и «Хетафе». Матч в Корнелья-де-Льобрегат начнется в 18:15 (мск).

«Эспаньол»

Команда Маноло Гонсалеса с 37 очками занимает 8-е место в Примере. «Эспаньол» добыл 10 побед, 7 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 35:42.

Последние результаты:

15.03.26 «Мальорка» – «Эспаньол» – 2:1;

09.03.26 «Эспаньол» – «Овьедо» – 1:1;

01.03.26 «Эльче» – «Эспаньол» – 2:2.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 35 очков и занимает 9-е место. Подопечные Пепе Бордаласа добыли 10 побед, 5 ничьих и потерпели 13 поражений, разница мячей – 23:30.

Предыдущие результаты:

14.03.26 «Атлетико» – «Хетафе» – 1:0;

08.03.26 «Хетафе» – «Бетис» – 2:0;

02.03.26 «Реал» – «Хетафе» – 0:1.

Очные встречи

13.12.25 «Хетафе» – «Эспаньол» – 0:1;

18.04.25 «Эспаньол» – «Хетафе» – 1:0;

09.12.24 «Хетафе» – «Эспаньол» – 1:0.

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Хетафе»

Безвыигрышная серия «Эспаньола» составляет 11 матчей. Команда претендовала на топ-4, но в 2026 году ни разу не победила и скатилась на 8-е место. «Хетафе», в свою очередь, выиграл 4 из 6 последних матчей и поднялся на 9-ю позицию.

Команды последний раз играли вничью между собой еще в 2020 году, а последние 5 встреч закончились со счетом 1:0. Ждем продолжения традиции?