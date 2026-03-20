«Нафтан» – «Днепр» Могилев: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.97

20 марта 2026 10:30
22 мар. 2026, воскресенье 16:45 | Беларусь. Высшая лига, 1 тур
1.97
Тотал голов больше 2.5
22 марта состоится матч 1-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Нафтан» примет «Днепр» из Могилева. Хозяева подходят к старту сезона в хорошей атакующей форме. Гости испытывают колоссальные проблемы в обороне.

«Нафтан»

Новополочане готовятся к сезону, демонстрируя уверенную игру в атаке. В последних пяти матчах (товарищеские) команда забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20). «Нафтан» забивает в 5 последних матчах, но пропускает в 4 последних играх. В рамках Высшей лиги в прошлом сезоне команда одержала победу в последнем туре над «Арсеналом» (2:0).

«Днепр» Могилев

Могилевчане переживают серьезные проблемы в обороне. В последних пяти матчах (товарищеские) команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 14 (в среднем 2.80). «Днепр» проигрывает в 3 последних выездных матчах Высшей лиги и пропускает в 8 из 10 последних матчей. При этом команда забивает в 4 последних матчах, что дает надежду на результативность.

Факты о командах:

«Нафтан»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Днепра»
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах против «Днепра»
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 1.20 пропущено

«Днепр» Могилев

  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 2.80 пропущено

История личных встреч

«Нафтан» имеет преимущество в противостоянии с «Днепром». Команда не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей и забивает в 4 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне в товарищеском матче 25 февраля 2026 года «Нафтан» обыграл «Днепр» со счетом 2:1.

Прогноз на матч «Нафтан» – «Днепр» Могилев

«Нафтан» подходит к старту сезона в отличной атакующей форме – 9 голов за последние 5 матчей. Команда стабильно забивает и имеет преимущество в личных встречах. Дома хозяева будут стремиться начать сезон с победы.

«Днепр» испытывает катастрофические проблемы в обороне – 14 пропущенных за последние 5 матчей (в среднем 2.80 за игру). При этом гости забивают в 4 последних матчах, что может позволить им отметиться голом, учитывая, что «Нафтан» пропускает в 4 матчах подряд.

Учитывая атакующую мощь хозяев и ужасную оборону гостей, ставка на тотал выглядит наиболее надежной. Оборона «Днепра» вряд ли сможет сдержать «Нафтан», а сами гости способны забить на фоне проблем хозяев в обороне.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.97
  • Обе забьют – да

Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Днепр Нафтан
