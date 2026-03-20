«Бавария» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.83

20 марта 2026 9:03
21 мар. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 27 тур
21 марта состоится матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» примет «Унион» из Берлина. Хозяева уверенно лидируют в чемпионате и штампуют голы. Гости занимают место в середине таблицы без особых задач.

«Бавария»

Мюнхенцы проводят феноменальный сезон и доминируют в Бундеслиге. После 26 туров команда набрала 67 очков и занимает 1-е место, имея лучшую атаку (93 гола) и лучшую разницу мячей (+68). «Бавария» не проигрывает в 7 последних матчах чемпионата и забивает в 19 последних играх Бундеслиги подряд. Лучший бомбардир – Харри Кейн, на счету которого 50 голов в 44 матчах. В последних пяти играх «Бавария» забила 18 голов (в среднем 3.60 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20). В прошлом туре сыграли вничью с «Байером» (1:1).

«Унион»

Берлинцы проводят ровный сезон без ярких взлетов. После 26 туров клуб имеет 31 очко и занимает 9-е место, находясь в комфортной зоне. В последних пяти играх «Унион» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Леопольд Кверфельд, забивший 6 голов в 28 матчах. В прошлом туре одержали гостевую победу над «Фрайбургом» (1:0).

Факты о командах:

«Бавария»

  • 1-е место в Бундеслиге, 67 очков
  • Лучшая атака (93 гола) и разница мячей (+68)
  • Забивает в 19 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх: 3.60 забито, 1.20 пропущено
  • Лучший бомбардир – Харри Кейн (50 голов)

«Унион»

  • 9-е место в Бундеслиге, 31 очко
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.60 пропущено
  • Лучший бомбардир – Леопольд Кверфельд (6 голов)

История личных встреч

«Бавария» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Унионом». Команда не проигрывает в 15 последних матчах против этого соперника и забивает в 15 последних встречах. При этом «Унион» умудряется забивать «Баварии» в 3 последних матчах. В текущем сезоне команды встречались дважды: в Бундеслиге сыграли 2:2 в Берлине, в Кубке Германии «Бавария» выиграла 3:2.

Прогноз на матч «Бавария» – «Унион»

«Бавария» находится в потрясающей форме и штампует голы пачками – 3.60 за игру в последних пяти матчах. Кейн в огне, а домашняя статистика против «Униона» не оставляет гостям шансов. Даже потеря очков с «Байером» не меняет общей картины – мюнхенцы разрывают соперников.

«Унион» умеет огрызаться и забивает «Баварии» в последних трех встречах. Но оборона берлинцев не выдерживает натиска топ-клубов – 8 пропущенных за 5 игр. Против лучшей атаки лиги шансов устоять практически нет.

Учитывая чудовищную мощь «Баварии» в атаке и проблемы «Униона» в обороне, ставка на тотал выглядит надежнее, чем попытка угадать фору.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 3.5 – коэффициент 1.83
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5

Автор: Гроховский Сергей
