21 марта состоится матч 21-го тура РПЛ, в котором лидер чемпионата «Краснодар» примет «Пари НН». Хозяева ведут борьбу за чемпионство. Гости находятся в зоне вылета.

«Быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ. После 21 тура команда набрала 46 очков, имеет больше всех побед (14) и лучшую разницу мячей (+26). Коллектив забивает в 11 последних матчах чемпионата подряд. Лучший бомбардир – Джон Кордоба (14 голов). В последних пяти играх «Краснодар» забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч), но пропустил 7. Важный фактор – 12 побед подряд в домашних матчах.

Нижегородцы ведут борьбу за выживание. После 21 тура клуб имеет 20 очков и занимает 13-е место (зона стыков). В последних пяти играх команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 7. В 5 последних матчах РПЛ «Пари НН» обязательно забивает. Лучший бомбардир – Олусегун (4 гола). В прошлом туре разгромили «Крылья Советов» (3:0).

История личных встреч

«Краснодар» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Пари НН» и забивает в 11 последних встречах. В текущем сезоне «Краснодар» на выезде разгромил соперника 3:0.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Пари НН»

«Краснодар» – явный фаворит благодаря феноменальной домашней форме (12 побед подряд) и стабильной результативности. Кордоба в отличной форме и будет терзать оборону гостей.

«Пари НН» неожиданно преобразился в атаке: 10 голов за 5 игр – мощный показатель для аутсайдера. При этом оборона гостей не идеальна: пропускают в 6 из 8 последних матчей. Гостям нечего терять, они будут пытаться огрызаться в контратаках.

Победа хозяев сомнений не вызывает, но высокая результативность обеих команд в последних матчах намекает на то, что гости могут отметиться голом.

