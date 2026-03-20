«Краснодар» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 3.1

20 марта 2026 9:00
Краснодар - Пари НН
21 мар. 2026, суббота 18:15 | Россия. Премьер-лига, 22 тур
3.10
Победа «Краснодара» и обе забьют
21 марта состоится матч 21-го тура РПЛ, в котором лидер чемпионата «Краснодар» примет «Пари НН». Хозяева ведут борьбу за чемпионство. Гости находятся в зоне вылета.

«Краснодар»

«Быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ. После 21 тура команда набрала 46 очков, имеет больше всех побед (14) и лучшую разницу мячей (+26). Коллектив забивает в 11 последних матчах чемпионата подряд. Лучший бомбардир – Джон Кордоба (14 голов). В последних пяти играх «Краснодар» забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч), но пропустил 7. Важный фактор – 12 побед подряд в домашних матчах.

«Пари НН»

Нижегородцы ведут борьбу за выживание. После 21 тура клуб имеет 20 очков и занимает 13-е место (зона стыков). В последних пяти играх команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 7. В 5 последних матчах РПЛ «Пари НН» обязательно забивает. Лучший бомбардир – Олусегун (4 гола). В прошлом туре разгромили «Крылья Советов» (3:0).

Факты о командах:

«Краснодар»

  • 1-е место, 46 очков, 14 побед
  • 12 побед подряд дома
  • Забивает в 11 матчах РПЛ подряд
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 1.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Кордоба (14 голов)

«Пари НН»

  • 13-е место, 20 очков (зона стыков)
  • Забивает в 5 матчах РПЛ подряд
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 1.40 пропущено
  • Лучший бомбардир – Олусегун (4 гола)

История личных встреч

«Краснодар» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Пари НН» и забивает в 11 последних встречах. В текущем сезоне «Краснодар» на выезде разгромил соперника 3:0.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Пари НН»

«Краснодар» – явный фаворит благодаря феноменальной домашней форме (12 побед подряд) и стабильной результативности. Кордоба в отличной форме и будет терзать оборону гостей.

«Пари НН» неожиданно преобразился в атаке: 10 голов за 5 игр – мощный показатель для аутсайдера. При этом оборона гостей не идеальна: пропускают в 6 из 8 последних матчей. Гостям нечего терять, они будут пытаться огрызаться в контратаках.

Победа хозяев сомнений не вызывает, но высокая результативность обеих команд в последних матчах намекает на то, что гости могут отметиться голом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Краснодара» и обе забьют – коэффициент 3.1
  • Тотал голов больше 2.5

3.10
Победа «Краснодара» и обе забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
